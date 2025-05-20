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Rusya Telegram'a faturayı kesti: Yerelleştirmemenin cezası 2,8 milyon ruble

Rusya, Telegram’a kullanıcı verilerini ülkede tutmadığı gerekçesiyle 2,8 milyon ruble (yaklaşık 34 bin 700 dolar) para cezası kesti. Bu karar, teknoloji devleriyle Rusya arasındaki gerilimi artırıyor.

Haber Merkezi
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Rusya Telegram'a faturayı kesti: Yerelleştirmemenin cezası 2,8 milyon ruble
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Rusya'da, Telegram'a kullanıcı verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle toplam 2,8 milyon ruble (yaklaşık 34 bin 700 dolar) ceza verildi.

Mahkeme yasalara uyulmadığına kanaat getirdi

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformdaki kullanıcı verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 2,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Teknoloji devlerine de ceza verilmişti

Ülkede, Telegramın yanı sıra Zoom, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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