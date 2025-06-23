Rusya'da Wikipedia’ya pedofili suçlaması: 3 milyon ruble para cezası verdi
Rusya, Wikipedia’nın pedofili propagandası içerdiği iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Propagandasına ilişkin bilgileri silmeyen Wikipedia’ya 3 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya'da Wikipedia'daki pedofili propagandası içerdiği iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verildi.
Roskomnadzor dava açtı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.
Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble ceza
Mahkeme, pedofili propagandasına ilişkin bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble para cezası verdi.
Bilgileri silmedi
Rusya'da daha önce de çeşitli bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a çeşitli para cezaları verilmişti.