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Rusya'dan Tinder ve Spotify'a para cezası

Rusya'da, Tinder ve Spotify'a kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle 10'ar milyon ruble (yaklaşık 102 bin dolar) para cezası verdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan Tinder ve Spotify'a para cezası
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Rusya'da, çevrim içi tanışma uygulaması Tinder'ın sahibi şirkete ve Spotify'a, kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle 10'ar milyon ruble (yaklaşık 102 bin dolar) ceza verildi.

Tinder'ın sahibi Match Group ve Spotify aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Tinder'daki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle Match Group'un ve aynı gerekçeden Spotify'ın yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirketlerin 10'ar milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Spotify ve Match Group'un yanı sıra LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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