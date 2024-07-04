Sağlıkta yapay zeka dönemi! Teşhis ve tedavi süreçlerinde köklü değişiklikler gerçekleştiriyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Kökrek, yapay zeka teknolojisinin sağlık sektöründeki potansiyelinin büyük olduğunu ve henüz keşfedilmemiş birçok fırsat sunduğunu belirterek, "Yapay zeka destekli sağlık sistemleri, sağlık çalışanlarının daha doğru teşhisler koymasına, tedavi süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine ve hasta bakımını iyileştirmesine yardımcı oluyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kökrek, gelişen teknolojinin, sağlık sektöründe büyük bir devrimin kapılarını araladığını aktararak, yapay zeka uygulamalarının teşhis ve tedavi süreçlerinde köklü değişiklikler yaparak sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirdiğini ve hastaların yaşam kalitesini artıran etkilerde bulunduğunu söyledi.

Kökrek, yapay zekanın hasta memnuniyetinden hastane yönetimine, sağlık sisteminin planlanmasından ilaç geliştirilmesine, robotik cerrahi girişimlerden genetik araştırmalara kadar geniş bir alanda etkili olduğunu dile getirdi.

Erken teşhiste faydalı olabilir

Özellikle medikal görüntüleme analizinde kullanılan yapay zeka algoritmalarının, radyoloji, patoloji ve nükleer tıp gibi alanlarda teşhis süreçlerini önemli ölçüde iyileştirdiğine işaret eden Kökrek, kanser gibi hayati öneme sahip hastalıkların erken teşhisinin, tedavi şansını artırdığını, hayatta kalma oranlarını yükselttiğini aktardı.

Kökrek, teknolojik gelişmelerin, hastaların daha hızlı ve doğru teşhis almasını sağlayarak tedavi süreçlerinin daha etkili ve verimli olmasına imkan tanıdığını vurgulayarak, " Örneğin, yapay zeka destekli teşhis sistemleri, hastalıkları daha erken aşamada tespit edebilir ve bu sayede hastaların sağlık sorunlarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlar. Ayrıca, yapay zeka, hastaların tedavi süreçlerini daha kişiselleştirilmiş hale getirerek, her hastanın ihtiyacına özel bir tedavi planı oluşturulmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanları için büyük kolaylıklar sağlıyor"

Sağlık sektöründeki teknolojik ilerlemelerin sadece hastalar için değil, aynı zamanda sağlık çalışanları için de büyük kolaylıklar sağladığına dikkati çeken Kökrek, "Yapay zeka, hem hatalarından ders çıkarma hem de unutmama yeteneği sayesinde sağlık alanında daha geçerli ve güvenilir bilgilere ulaşılmasını sağlayarak bu hedeflere ulaşmada önemli bir araç haline geliyor. Yapay zeka destekli sağlık sistemleri, sağlık çalışanlarının daha doğru teşhisler koymasına, tedavi süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine ve hasta bakımını iyileştirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, yapay zeka sayesinde, sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde planlanması ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanabilir." şeklinde konuştu.

Dr. Kökrek, yapay zeka destekli mobil uygulamaların sanal asistanlar veya chatbotlar aracılığıyla hastaların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini sağladığını belirterek, bu uygulamalar sayesinde hastaların sağlık durumlarını izleyebildiği, ilaç hatırlatıcılarına erişebildiği ve sağlıkla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabildiklerine aktardı.

"Olası riskler minimize edilmelidir"

Yapay zeka teknolojisinin tıp alanındaki kullanımıyla ilgili bazı risklerin bulunduğuna işaret eden Kökrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uygun olmayan veri setlerinin veya uygun olmayan kişilerin kötü niyetli kullanımı gibi riskler, yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması aşamasında dikkate alınması gereken önemli konuları oluşturuyor. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisinin tıp alanındaki kullanımı, etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine dayalı olarak şekillendirilmeli ve olası riskler minimize edilmelidir. Yapay zeka teknolojisinin sağlık sektöründeki potansiyeli büyük ve henüz keşfedilmemiş birçok fırsat sunuyor. Ancak, bu teknolojinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tam olarak anlayabilmek ve en iyi şekilde değerlendirebilmek için daha fazla araştırmaya ve geliştirmeye ihtiyaç bulunuyor. Gelecekte, yapay zeka teknolojisinin sağlık sektöründeki kullanımıyla ilgili daha fazla yenilik ve gelişme görmemiz muhtemel. Bu da insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda büyük bir adım olacaktır."