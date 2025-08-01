Sahte oyunlarla veri hırsızlığında Türkiye ilk üçte

Özellikle genç oyuncuları hedef alan bu zararlı yazılımlarda, sahte oyun kurulum dosyaları kullanılarak kullanıcıların oturum açma bilgileri, ödeme verileri ve kripto cüzdanları ele geçiriliyor. Türkiye ise bu yolla gerçekleşen bu saldırı zincirinden en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Genç oyuncular hedefte: Sahte dosyalarla kişisel bilgiler ele geçiriliyor

Araştırmaya göre, bu siber saldırı zinciri, Türkiye dahil olmak üzere Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerdeki 18–35 yaş arası oyun meraklılarını hedef alıyor. Discord ve YouTube gibi popüler platformlar üzerinden dağıtılan sahte beta sürümlerle kullanıcıların sistemlerine sızan yazılımlar, oturum bilgileri, kripto cüzdanlar ve kredi kartı verileri gibi kritik bilgileri ele geçiriyor. Bu da hesapların ele geçirilmesine, maddi kayıplara ve şantaja yol açabiliyor.

Saldırıların ülke dağılımı: Brezilya ve ABD ilk sırada, Türkiye ilk üçte

cnbce'nin aktardığı habere göre saldırı dalgası ilk olarak Brezilya ve ABD’de etkili oldu. Ancak kısa sürede Orta Doğu bölgesine yayıldı ve kullanıcı odaklı demografik yapı nedeniyle “sıcak nokta” haline geldi. Türkiye ise bu saldırıların en fazla hedef aldığı ilk üç ülke arasında yer aldı.

VirusTotal verileri: Türkiye yüzde 17 pay ile üçüncü

VirusTotal platformundaki verilerde, sahte kurulum yazılımlarının (fake installers) en fazla tespit edildiği ülkeler arasında Türkiye öne çıktı. Sahte dosyaların küresel veri akışı içinde yüzde 17’si Türkiye’den geldi. Bu oran, yüzde 31 ile ABD ve yüzde 17 ile Brezilya ile birlikte Türkiye’yi de ilk üçte gösteriyor.

Kötü amaçlı yazılımda Portekizce ve Türkçe ifadeler

Kötü amaçlı yazılımın dikkat çeken bir diğer özelliği de, ek zararlı yazılımları indirip çalıştırabilme yeteneği oldu.

Özellikle Leet Stealer’ın bazı varyantlarında, kaynak kod içindeki yorum satırlarında yalnızca İngilizce değil, Portekizce ve Türkçe ifadelerin yer alması dikkat çekiyor. Bu durum, kötü amaçlı yazılımın kaynak kodunun elden ele dolaştığını, bu süreçte farklı kişiler tarafından değiştirilip yeniden düzenlendiğini ortaya koyuyor.