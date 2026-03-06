Salih Kükrek’ten komitelere çalışma yönergesi

Türkiye Yazılım Meclisi Başkanlık divanı, Meclis bünyesinde oluşturulan teknolojik alan odaklı 14 çalışma komitesinin başkanları ile video konferans yoluyla bir araya geldi.​ Yazılım ekosistemine katkı sağlanması amacıyla oluşturulan Komitelerin, daha verimli çalışmasına yönelik hazırlanan komite çalışma yönergesi komitelerden sorumlu başkan yardımcısı Salih Kükrek tarafından paylaşıldı. Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut, yaptığı açılış konuşmasında komitelere verdikleri önemi ve komitelerden beklentilerini aktardı.

Nisan ayında gerçekleştirilecek olağan Meclis toplantısını kamu kurumlarıyla yapacaklarından ve bu nedenle de hazırlıkların bu yönde yürütülmesi gerekliğinin aktaran Başkan Ertan Barut, komitelere verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etti. Sunumlar ve bilgilendirmeler sonucunda Komite başkanları, çalışmalarında yön verici ve geliştirici olacak konuları Yazılım Meclisi divanına sunarak, öneri ve taleplerini ilettiler.