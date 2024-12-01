Samsung düğmeye bastı: One UI 7 ile bir uygulama rafa kaldırılıyor

Samsung, One UI 7 ile akıllı telefon ve tabletlerini baştan aşağı yenileyecek. Uzun süredir beklenen güncelleme için geri sayıma geçilirken, bir önemli gelişme daha yaşandı.

Samsung telefonların ekranını biligisayara yansıtmaya yarayan Samsung DEX, gelecek yılın başlarında gelecek One UI 7 güncellemesi ile rafa kaldırılacak.

SAMSUNG DEX ONE UI 7 İLE KALDIRILACAK

Ancak Samsung’un İngiltere web sitesinde yer alan bir not, yeni One UI 7.0’dan itibaren bu uygulamanın artık desteklenmeyeceğini gözler önüne serdi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Windows işletim sistemindeki PC için DeX, One UI 7 sürümünden itibaren desteği sonlandıracak. Müşterilerimizi mobil telefonlarını ve bilgisayarlarını Windows Bağlantısı özelliği aracılığıyla bağlamaya teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan Microsoft, bir süredir Windows Bağlantısı özelliğiyle benzer bir işlev sunduğundan Samsung DeX özelliğine olan gereksinim ortadan kalktığı için Samsung bu işlevi sonlandırma kararı aldı. Üstelik Windows Bağlantısı diğer Android cihazlarla da çalışıyor. Peki bundan sonra ne olacak.

Windows için DeX uygulamasının kaldırılmasına rağmen, Samsung cihazlarda yerleşik olarak sunulan bağımsız DeX modu bu değişiklikten etkilenmeyecek. Söz konusu özellik, Samsung telefonların ve tabletlerin bir monitöre bağlanarak masaüstü benzeri bir deneyim sunmasını sağlıyor.