Samsung Galaxy S26 serisine iki haftada ikinci zam: Türkiye fiyatları değişti! İşte zamlı fiyatlar...

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Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatlarında yeni bir değişikliğe gidildi. Şubat ayında gerçekleştirilen lansmanın ardından kademeli olarak zamlanan modeller, son güncellemeyle birlikte iki hafta içinde ikinci kez fiyat artışıyla karşılaştı.

Küresel ölçekte yapılan fiyat güncellemesinin Türkiye'deki resmi satış fiyatlarına da yansımasıyla birlikte serinin tüm modellerinde yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı.

İşte Galaxy S26 serisinin yeni fiyatları

Zam sonrasında Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları şöyle oldu:

Model Eski fiyat Yeni fiyat Zam oranı

Galaxy S26 (12/256 GB) 77.999 TL 86.999 TL %11,54

Galaxy S26+ (12/256 GB) 97.999 TL 103.999 TL %6,12

Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83

En yüksek fiyat artışı Galaxy S26 Ultra'da

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Galaxy S26'nın fiyatı 9 bin TL, Galaxy S26+'ın 6 bin TL, Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı ise 13 bin TL yükseldi.

Zam oranlarına bakıldığında en yüksek artış yüzde 11,54 ile Galaxy S26 modelinde gerçekleşti. Galaxy S26 Ultra, yüzde 10,83'lük fiyat artışıyla ikinci sırada yer alırken, Galaxy S26+'ın fiyatı yüzde 6,12 oranında yükseldi.

Son düzenlemeyle birlikte Galaxy S26 serisinin üç modelinin fiyatları da iki hafta içerisinde ikinci kez artırılmış oldu.