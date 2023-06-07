Samsung, telefon üretimi yaptığı ülkelerin sayısını artırıyor

Yeni bir rapora göre Samsung, Mısır'da bir akıllı telefon üretim tesisi kuruyor.

Ülkenin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Samsung'un Mısır'da akıllı telefon üretmek için yeni bir fabrika kurduğunu doğruladı. Fabrika, Beni Suef'te 6.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak.

Yeni fabrika bölgede, özellikle Yukarı Mısır'da yaklaşık 1.400 doğrudan ve dolaylı iş fırsatı yaratacak. Projenin inşaatının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Bu nedenle, fabrikanın gelecek yıldan önce telefon üretmeye başlaması pek olası görünmüyor.

Bu yeni fabrikayı kurma kararı, Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amr Talaat ile Samsung Mısır Yönetim Kurulu Başkanı Jun Su Jung arasındaki görüşmenin ardından alındı. Mısır pazarında artan talebi karşılamak için, pek çok Samsung telefon modeli bu fabrikada üretilecek.

Fabrikanın büyüklüğü göz önüne alındığında, burada üretilen telefonların dünyadaki diğer pazarlara ihraç edilmesi pek olası görünmüyor. Başka bir deyişle bu fabrikanın amacı, ilk aşamada Mısırlı kullanıcılara hizmet vermek olacak gibi görünüyor.

Samsung'un en büyük akıllı telefon üretim tesisi Vietnam'da bulunuyor. Orada üretilen telefonlar dünyanın her yerindeki pazarlara gönderiliyor.