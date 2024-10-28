Samsung Türkiye duyurdu: Galaxy kullanıcıları için çok istenilen özellik geldi

Samsung, mobil çağda devrim yaratan yapay zeka Galaxy AI’i geçtiğimiz yıl Galaxy S24 serisiyle birlikte piyasaya sürdü.

Canlı Çeviri, AI ile fotoğraf düzenleme ve daha birçok özellik sunan bu özellik, ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değildi. Neyse ki beklenen haber geçtiğimiz günlerde geldi, bugün ise aktif edildi.

GALAXY AI TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELDİ

Samsung, Türkçe dahil birçok dil için Galaxy AI’a destek getireceğini açıkladı. Bu açıklamadan günler sonra bugün, Galaxy AI Türkçe dil desteği Türkiye’deki kullanıcılar için duyuruldu.

Bu duyuru, Samsung Türkiye resmi X hesabından geldi. Müjdeli gelişmeyi duyuran Samsung Türkiye, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

‘’Ve şimdi de “Merhaba!”

GalaxyAI Türkçe dil desteği geldi!

20 dilde konuşmak, yazmak ve tercüme yapmak için Türkçe dil paketini indir!”

Samsung’un artık birçok cihazda yerleşik olarak sunduğu günlük yaşamı kolaylaştıran Galaxy AI dünyası, üretkenlikten yaratıcılığa, yaratıcılıktan iletişime yaşamı kolaylaştıran birçok özelliği binlerce kullanıcı için erişilebilir kılıyor.

28 Ekim’de gelen yeni bir güncellemeyle birlikte dil tabanlı Galaxy uygulamalarının tamamında, desteklenen diller arasında artık Türkçe de yer alıyor. Böylece Galaxy AI’ın desteklediği dillerden Türkçe’ye gerçek zamanlı ve pratik çeviri mümkün hale geliyor.

Samsung model akıllı telefona sahip Galaxy AI kullanıcıları artık seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak, yurtdışı seyahatlerinde yol tarifi alırken, ulaşım esnasında ya da bir restoranda sipariş verirken kendilerini özgürce ifade edebilecek.

Öğrenciler ise artık yabancı dildeki dersleri dinleyebilecek ve ders içeriğini anında anlayabilecek. Ayrıca araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe olarak okuyabilecek, makaleleri anında Türkçe’ye çevirebilecek ve böylece araştırmalarında ve ödevlerde zaman kazanacak. İş yaşamındaysa kullanıcılar yabancı dilde yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek.