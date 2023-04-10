Samsung, üretimde kesintiye gidecek

Samsung Electronics yaptığı açıklamada, yarı iletken talebinde yaşanan ve fiyatların düşmesine neden olan keskin küresel gerilemeyle boğuşurken, çip üretiminde kesinti yapacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre yatırımcılar, Samsung'un bu hamlesinin son dokuz ayda yaklaşık yüzde 70 oranında düşen çip fiyatlarını destekleyeceği düşüncesiyle kar kaybını görmezden geldi.

Akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticileri, pandemi sırasında tüketici cihazlarına olan talep arttığında çip stoklamışlardı, ancak şimdi artan enflasyon nedeniyle müşterilerin alımlarını azaltması nedeniyle stokları eritiyorlar.

Samsung, zayıf küresel ekonomi ve stoklarını tüketmeye odaklanan müşterilerin alımları yavaşlatması nedeniyle bellek talebinin keskin bir şekilde düştüğünü söyledi. Şirketten yapılan açıklamada "Bellek yongalarının üretimini, özellikle de tedariki güvence altına alınmış ürünlerin üretimini büyük çapta düşürüyoruz" denildi.