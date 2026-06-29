Samsung ve SK Hynix’ten Güney Kore’ye 520 milyar dolarlık çip yatırımı

Deniz GÜLDAĞ

Güney Kore hükümetinin pazartesi günü açıkladığı girişim kapsamında, ülkenin daha az gelişmiş güneybatı bölgesinde dört yeni bellek çipi fabrikasının kurulması hedefleniyor.

Şirketler, yeni üretim merkezi için ayrı ayrı yaklaşık 400 trilyon won (yaklaşık 260 milyar dolar) yatırım yapacaklarını açıkladı. Böylece toplam yatırım tutarı 800 trilyon wonu (yaklaşık 520 milyar dolar) aşacak. Samsung, yeni tesisleri için en güçlü adaylardan birinin ülkenin güneybatısındaki Gwangju kenti olduğunu belirtti.

Buna ek olarak, ülkenin orta kesimlerinde kurulacak çip paketleme tesislerine yaklaşık 81 trilyon won (53 milyar dolar) daha yatırım yapılması planlanıyor.

Yapay zeka sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan bellek çiplerine yönelik küresel talep son dönemde hızla yükseliyor.

Dünya genelindeki arz sıkıntısı nedeniyle bellek çipi fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisi olan Samsung ve SK Hynix’in piyasa değerleri de ayrı ayrı 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Samsung ve SK Hynix yöneticileri, mevcut yatırımlarının gelecekteki talebi karşılamak için yeterli olmayacağını vurguladı. Yapay zeka alanındaki büyümenin hız kesmeden devam etmesi, yeni üretim kapasitesine duyulan ihtiyacı artırıyor.

Bu eğilimin en önemli göstergelerinden biri de ABD teknoloji sektörünün devasa harcamaları.

Microsoft, Meta, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’in bu yıl yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarına toplamda 670 milyar dolara kadar kaynak ayırmayı planladığı belirtiliyor.

Güney Kore hükümeti, dev yatırım programının yalnızca ülkenin çip sektöründeki liderliğini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın daha sınırlı olduğu bölgelerde yeni istihdam ve sanayi ekosistemleri oluşturacağını ifade ediyor.