Samsung, yapay zeka robotu geliştiriyor

Samsung'un ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka platformu oluşturmak için Naver ile ortaklık kurduğu bildirildi. Ancak ChatGPT'den farklı olarak, bu yapay zeka aracının Samsung çalışanları tarafından şirket içinde kullanılacağı bildiriliyor.

Samsung’un yarı iletkenlerle ilgili hassas bilgilerinin bir kısmı, birkaç çalışan işlerini kolaylaştırmak için aracı kullanmaya çalıştığı esnada ChatGPT aracılığıyla sızdı.

O zamandan beri Samsung, çalışanlarının ChatGPT'yi kullanmasına izin vermedi.

Şirketin, Samsung kurumsal kullanıcıları için özel bir yapay zeka platformu geliştirmek üzere Naver Corp ile ortaklık kurduğu belirtiliyor.

Samsung'un üretken yapay zekası ChatGPT gibi herkese açık değil, firmanın Device Solutions Division bölümündeki çalışanlarına özel olacak.