Samsung yeni Galaxy Tab S12 serisini tanıttı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy Tab S12 Ultra ve Tab S12+ modellerinden oluşan yeni seri, teknolojik donanımı cihazın imza niteliğindeki ultra ince tasarımıyla bir araya getiriyor.

Galaxy Tab S12 Ultra, 5,1 milimetre kalınlığıyla markanın en ince tableti olma özelliği taşıyor. Tek şarjla tüm gün kullanım imkanı sunan serinin pili, Galaxy Tab S12 Ultra'da 23 saate, Galaxy Tab S12+'da ise 21 saate kadar dayanıyor. Cihazlar, 45 watt adaptörle yaklaşık 95 dakikada tam şarj seviyesine ulaşıyor.

Serideki 3 nanometre işlemci, bir önceki modele kıyasla NPU işlemlerinde yüzde 61, CPU performansında yüzde 19 ve GPU gücünde yüzde 17 artış sağlıyor. Yeni tasarlanan 3 Boyutlu Buhar Odası, ısıyı etkili şekilde dağıtarak yüksek performans gerektiren görevlerde cihazı destekliyor. Her iki model de IP68 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 inç, Galaxy Tab S12+ ise 12,6 inçlik "Dynamic AMOLED 2X" ekranla geliyor. Işık koşullarına göre parlaklığı gerçek zamanlı ayarlayan "Vision Booster" teknolojisi ve 1600 nit tepe parlaklığına ulaşan ekranlar, iç ve dış mekanlarda net görüntü imkanı tanıyor. Cihazlar, önceki nesle göre geliştirilmiş dört kanallı uzamsal ses özelliğiyle sürükleyici bir deneyim vadediyor.

Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemine ve çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip cihazlar, çoklu görevleri yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ekranı üç bölüme kadar ayırarak, aynı anda farklı işlemler yapabiliyor. "Note Assist" ve Google'ın entegre "Gemini" asistanı gibi özellikler, not almayı ve bilgi işlemeyi hızlandırıyor. Ergonomik S Pen ve "Pro Keyboard" aksesuarları ise üretkenliği destekliyor.

- Profesyonel uygulamalara indirimli veya ücretsiz erişim

Söz konusu seride Adobe Photoshop önden yüklü olarak sunulurken, kullanıcılar Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion ve Clip Studio Paint gibi profesyonel uygulamalara indirimli veya belirli sürelerle ücretsiz erişim imkanı buluyor.

Gri ve gümüş renk seçeneklerine sahip seri, 7 Ekim'den itibaren seçili pazarlarda satışa sunulacak. Cihazlar için 7 yıl işletim sistemi yükseltme ve güvenlik güncellemesi desteği verilecek. Kullanıcılar ayrıca cihazlarını kaza sonucu oluşan hasarlara karşı "Samsung Care+" ile koruyabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İş Birimi Müşteri Deneyimi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Jay Kim, serinin yeni fikirler keşfedenier, beceriler geliştirenler ve heveslerini hayata geçirenler için tasarlandığını belirtti.

Kim, "Sektör lideri donanımla inşa edilen Galaxy Tab S12 Serisi, geniş ekranı Galaxy AI'ın gücüyle birleştirerek, karmaşık görevlerdeki engelleri ortadan kaldırıyor. Böylelikle kullanıcılar etkileyici sonuçlar elde etmeye odaklanabilir." ifadelerini kullandı.