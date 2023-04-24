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Samsung’a 303 milyon dolarlık ceza

SSD pazarının etkili firmalarından Samsung’un, teknoloji geliştirirken bazı patentleri izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kurumsal SSD sürücüler konusunda uzman Netlist Inc. tarafından Texas mahkemelerinde açılan patent ihlali davası sonuçlandı.

Mahkeme jürisi ihlal yaptığını düşündüğü Samsung’un 303 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

İhlal konusu ise yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde kullanılan bellek modüllerinin tasarımı ile alakalı 5 farklı patenti kapsıyor.

Uzun yıllar devam eden davada jüri 2021 yılında Netlist lehine karar vermiş ve doğrudan zararın hesaplanmasına geçilmişti. Bu hafta Netlist’in doğrudan ve dolaylı uğradığı zararın 303 milyon dolar olduğuna hükmedildi.

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