Samsung'dan 3 yıllık yapay zeka şirketi Mistral'e 1 milyar euroluk yatırım hamlesi

Deniz Güldağ

Üç yıl önce kurulan Mistral, özellikle ABD merkezli teknoloji şirketlerine alternatif oluşturmayı hedefleyen Avrupa’nın önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Samsung’un milyar Euro’ya varması beklenen yatırımın, Mistral’ın yaklaşık 20 milyar Euro değerlemeye ulaşacağı yeni bir finansman turunun parçası olabilir.

Kaynaklar, Samsung’un Mistral'e toplam yatırımının 1 milyar euroya kadar çıkabileceğini ve bunun Avrupa’nın en değerli yapay zeka girişimlerinden biri olan Mistral’ın büyüme planlarına önemli destek sağlayacağını belirtti.

Mistral, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ve kullanıcıların kontrolünde kalan “açık” yapay zeka modellerine odaklanıyor.

Bu yaklaşım, herhangi bir şirketin veya devletin söz konusu yapay zeka modellerini tek taraflı olarak devre dışı bırakamaması nedeniyle özellikle kamu kurumları ve büyük işletmeler tarafından ilgi görüyor.

Mistral, özellikle Avrupa ve Asya’daki şirketler ile kamu kurumlarının ABD merkezli yapay zeka modellerine alternatif arayışından yararlanmayı hedefliyor.

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Anthropic’in en yeni Mythos ve Fable modellerine yabancı erişimi kısıtlamasının ardından, alternatif yapay zeka platformlarına olan ilginin arttığı belirtiliyor.

Şirketin kurumsal müşteri tabanını genişletme stratejisi de büyümesini hızlandırıyor. Mistral’ın yıllık tekrarlayan gelirlerinin (annual recurring revenue) yılın sonunda 1 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.