Samsung'dan isim değişikliği kararı

Samsung, 2015 yılında Japonya'da ismini değiştirmiş ve ülkede ”Galaxy” adını kullanmaya başlamıştı. Teknoloji şirketinden bu uygulamaya ilişkin yeni bir karar geldi.

Son aktarılan bilgilere göre Samsung, orijinal ismine geri dönme kararı aldı. Şirket, Japonya’da yeniden Samsung ismini kullanmaya başladı.

Söz konusu değişikliğin sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, 2015 ile 2023 yılları arasında Japonya’da Galaxy ismiyle faaliyet göstermişti.