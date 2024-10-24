Samsung'dan Türk kullanıcıları mutlu edecek gelişme: Yeni güncelleme yolda, ay sonu geliyor

Mobil cihazlarda devrim yapan Samsung, Galaxy S24 serisinin tanıtımı sırasında ilk kez akıllı telefonlara yapay zekayı getiren Galaxy AI modelini piyasaya sürdü.

Dikkat çeken özelliklerle gelen bu araç, akıllı telefonlarda yeni bir devrim başlattı. Öyle ki Apple Samsung’un ardından benzer bir adım atarak Apple Intelligence’i aylar sonra iPhone’lara getirdi.

Şimdi ise Samsung, Galaxy AI için Türk kullanıcılarının çok istediği dil paketini nihayet getireceğini açıkladı.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELİYOR

Uzun süredir Galaxy AI için Türkçe dil desteği beklenirken, Samsung’un bu ay sonu itibariyle dil paketini kullanıcılara sunacağı aktarıldı. Bu bilgi güvenilir kaynaklardan Android Authority tarafından geldi.

Mevcut Galaxy AI, şu anda 16 dili ve sınırlı sayıda lehçeyi destekliyor. Ancak Koreli dev yıl sonuna kadar dil desteğini artıracak.

Bu diller arasında; Türkçe, Felemenkçe, İsveççe, Romence, geleneksel Çince ve Portekizce (Avrupa) desteği bu ayın sonunda yayınlanmaya başlayacak.

Yeni diller, lehçeler, desteklenen Galaxy cihazlardan Ayarlar uygulamasından dil paketi olarak indirilebilecek.

Galaxy AI, bu yeni dil ve lehçelere ek olarak Arapça, Çince (Çin anakarası, Hong Kong), İngilizce (Avustralya, Hindistan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri), Fransızca (Kanada, Fransa), Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, İspanyolca (Meksika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri), Tayca ve Vietnamca’yı da destekliyor.

Söz konusu dik paketlerini, Ayarlar-Genel-Dil paketleri kısmından indirerek cihazlara uyarlanabilir.