Samsung’dan yapay zeka altyapısına 1 milyar dolarlık dev yatırım

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Samsung, yapay zeka altyapısındaki yatırımlarını genişletmek için 1 milyar dolarlık yeni bir adım attı. Samsung Electronics ile grubun beş iştiraki, eski Amazon Web Services (AWS) yöneticisi Adam Selipsky tarafından yönetilen ABD merkezli Helix Digital Infrastructure’a toplam 1 milyar dolar yatırım yapacak. Yatırım kapsamında Samsung grubu, yapay zeka iş yüklerini desteklemek amacıyla büyük ölçekli veri merkezleri geliştiren Helix’in yatırımcıları arasına katılacak.

Samsung grubundan 1 milyar dolarlık yatırım

Yatırıma Samsung Electronics'in yanı sıra Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance ve Samsung Fire & Marine Insurance dahil olacak. Toplam yatırımın 500 milyon dolarlık bölümünü Samsung Electronics üstlenecek. Kalan 500 milyon dolarlık tutar ise grubun diğer beş iştiraki tarafından karşılanacak. Böylece Samsung'un elektronik, inşaat, bilişim, enerji ve finans alanlarında faaliyet gösteren şirketleri, yapay zeka altyapısına yönelik aynı yatırımda bir araya gelecek.

Helix yapay zeka veri merkezlerine odaklanıyor

Haziran ayında kurulan Helix Digital Infrastructure, teknoloji şirketlerinin artan yapay zeka iş yüklerini karşılayabilmesi için büyük ölçekli bilgi işlem tesisleri geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin faaliyetleri yalnızca veri merkezlerinin kurulmasıyla sınırlı değil. Bu tesislerin çalışması için gerekli enerji üretimi, elektrik şebekesine bağlantı, iletim altyapısı ve fiber ağlar da Helix'in faaliyet alanında bulunuyor.

Helix, söz konusu unsurları tek bir yapı altında bir araya getirerek büyük ölçekli veri merkezi projelerinin daha hızlı hayata geçirilmesini hedefliyor.

Şirketin arkasında önemli yatırımcılar var

Helix Digital Infrastructure, KKR tarafından kuruldu. Şirketin kurucu yatırımcıları arasında Kuwait Investment Authority, Nvidia ve ABD merkezli enerji şirketi Vistra da yer alıyor. Helix, kuruluşunun ardından 10 milyar doların üzerinde uzun vadeli sermaye taahhüdü aldı. Şirketin başında ise eski AWS Üst Yöneticisi Adam Selipsky bulunuyor. Selipsky, Helix'te genel müdürlük görevini yürütürken şirketin kurucu ortakları arasında da yer alıyor.

Nvidia, Helix'in stratejik ortağı konumunda bulunurken Vistra şirketin tercih edilen enerji ortağı olarak görev yapıyor.

Yapay zeka için enerji ihtiyacı büyüyor

Yapay zeka sistemlerinin yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyması, veri merkezlerinin enerji tüketimini de önemli bir konu haline getiriyor. Bu nedenle yeni veri merkezlerinin kurulmasında yalnızca bilgi işlem kapasitesi değil, tesislerin ihtiyaç duyduğu enerji ve bağlantı altyapısının oluşturulması da önem taşıyor. Helix'in iş modeli de bu ihtiyaçları birlikte ele alıyor. Şirket, enerji üretiminden elektrik şebekesine bağlantıya ve fiber ağlara kadar farklı altyapı unsurlarını veri merkezi projeleriyle bir araya getirmeyi planlıyor.

KKR'nin Güney Kore'de de yatırımları bulunuyor

Helix'in kurucu yatırımcılarından KKR'nin Güney Kore'de de önemli yatırımları bulunuyor. Şirket, 2009'dan bu yana Güney Kore'de altyapı, özel sermaye, gayrimenkul ve kredi alanlarında yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. KKR'nin ülkedeki yatırımları arasında Samsung SDS'ye yapılan 820 milyon dolarlık yatırım da bulunuyor. Şirket ayrıca SK Telecom ve IMM Investment-Stonebridge Capital konsorsiyumuyla birlikte SK Horizon adlı yapay zeka veri merkezi altyapı şirketini kurdu.

Samsung'un farklı şirketleri aynı yatırımda buluşuyor

Samsung'un Helix'e yaptığı yatırım, grubun farklı sektörlerdeki şirketlerini yapay zeka altyapısı alanında ortak bir projede buluşturuyor. Samsung Electronics'in yarı iletken alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra grubun inşaat, veri merkezi, bilişim ve finans alanlarındaki şirketleri de yatırımın içerisinde yer alıyor.

Hedef yapay zeka altyapısını büyütmek

Samsung'un 1 milyar dolarlık yatırımı, yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli veri merkezlerinin geliştirilmesine yönelik olacak. Helix ise veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji, bağlantı ve fiber altyapısını bir araya getirerek büyük teknoloji şirketlerinin artan yapay zeka iş yüklerini karşılayabilecek tesisler geliştirmeyi hedefliyor.

Samsung grubunun altı şirketinin yatırımıyla birlikte Helix'in yatırımcı yapısına güçlü bir teknoloji ve sanayi grubu daha dahil olacak.