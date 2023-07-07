Samsung'un kârı yüzde 96 düşecek

Dünya teknoloji devi Samsung, çip sektöründeki açmaz nedeniyle çeyrek kârının %96 zararla 14 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Samsung Electronics, üretim kesintilerine rağmen bellek çipi fiyatlarının arz fazlası nedeniyle düşmeye devam etmesi nedeniyle ikinci çeyrek faaliyet karının yüzde 96 gerileyerek 14 yılın en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyor.

Ancak Samsung'un çip arzını kısma konusunda rakiplerine katılmasıyla fiyat düşüşü yavaşladı. Analistler çip fiyatlarının bu çeyrekte dibe vurmasını ve gelecek yıl toparlanmasını bekliyor.

Hisseleri kırmızıda

Financial Times’ta yer alan habere göre, Goldman Sachs analisti Giuni Lee hazırladığı raporda, Samsung'un çip bölümünün dördüncü çeyrekte küçük bir kâra geçeceği tahmininde bulunarak, "Yarı iletken işinden en kötü çeyrek zararının 2023'ün ilk çeyreğinde olduğuna inanıyoruz" dedi.

Samsung hisseleri, sektördeki toparlanma beklentileriyle bugüne kadar yaklaşık yüzde 30 değer kazandıktan sonra Cuma sabahı yüzde 2 düştü. Şirket ayrıntılı ikinci çeyrek sonuçlarını bu ay açıklayacak.