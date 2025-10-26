Sanata yapay zeka dokunuşu: OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor

OpenAI, müzik üreten bir yapay zeka modeli geliştirmek için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre şirket, ABD'nin önde gelen Juilliard Müzik Okulu'yla ortak bir proje yürütüyor.

Bu iş birliği kapsamında okul, müzik notalarının etiketlenmesinde OpenAI'a destek verecek. Yeni modelin, hem metin hem de ses tabanlı komutlardan müzik oluşturabileceği belirtiliyor. Şirket, bu alanda halihazırda faaliyet gösteren Google, Suno ve Udio gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek.

Yeni gelir kapısı ve rekabetin kızışması

OpenAI'ın bu hamlesi, halihazırda 800 milyon kullanıcıya ulaşan platformlarının etkileşimini artırma ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Google, geçtiğimiz mayıs ayında müzik üretim modeli Lyria'nın ikinci neslini tanıtmış ve bu modeli Google Cloud üzerinden kurumsal müşterilere sunmuştu. Öte yandan, hızla büyüyen Suno ve Udio gibi girişimler de sektörün standartlarını belirlemeye başladı.

OpenAI'ın müzik üretim aracı, özellikle reklam ve video prodüksiyonu alanlarında ticari potansiyele sahip. Şirket, örneğin bir vokal parçası üzerine otomatik gitar akorları veya video içeriklerine uygun arka plan müzikleri oluşturabilen bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu tür çözümler, reklam ajanslarına da büyük kolaylık sağlayabilir.

Telif hakları yeni zorluklar yaratıyor

Ancak yapay zekayla üretilen müzik alanında hukuki sorunlar da gündemde. Suno ve Udio, şu anda ABD Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) açtığı davalarla karşı karşıya. RIAA, Universal Music Group, Sony ve Warner Music gibi dev plak şirketlerini temsil ediyor ve her bir telif hakkı ihlali için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre bu durum, OpenAI'ın da olası yasal riskleri en baştan dikkate almasını gerektiriyor. Şirket, daha önce Sora video üretim aracında olduğu gibi, müzik alanında da hak sahiplerine içerik üzerindeki kontrolü artırma ve gelir paylaşımı yapma sözü verebilir.

OpenAI'ın yeni müzik üretim modelinin ne zaman tanıtılacağı veya hangi platforma entegre edileceği henüz bilinmiyor. Ancak teknoloji devinin bu hamlesi, yapay zekanın müzik dünyasında köklü bir dönüşüm başlatabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.