Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır duyurdu: Öncelikli ürün listesi güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek üretim yapısını güçlendirmeyi hedefleyen Teknoloji Hamlesi Programı’nın kapsamının genişletileceğini duyurdu.

Bakan Kacır, 2026 yılı içinde açılması planlanan yeni çağrılarla birlikte programın destek yapısının daha etkin ve güçlü bir seviyeye taşınacağını ifade etti.

Öncelikli ürün alanları güncellendi

Bu doğrultuda öncelikli ürün listesi ile teknoloji alanlarının güncellendiğini aktaran Kacır, program kapsamında:

1126 öncelikli ürün,

414 teknoloji alanı,

34 kritik hammadde belirlendiğini ifade etti.

6 farklı çağrı sonuçlandı

Bakan Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında şu ana kadar 6 farklı çağrının sonuçlandığını bildirdi.

Bu süreçte desteklenmesine karar verilen 218 projenin toplam yatırım hacminin 197 milyar liraya ulaştığını belirten Kacır, bu rakamın 24,3 milyar liralık kısmının doğrudan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına ayrıldığını kaydetti.

Dış ticaret dengesine yıllık 11,4 milyar dolar katkı

Yerli üretimin gücünü artıracak projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin dış ticaretinde dev bir rahatlama yaşanması öngörülüyor. Bakan Kacır, söz konusu projelerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda, dış ticaret dengesine her yıl yaklaşık 11,4 milyar dolarlık pozitif bir katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Stratejik Dönüşüm Kararlılığı Türkiye’nin teknolojik dönüşüm sürecini hızlandırma hedefine dikkat çeken Kacır, kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretim hamlelerinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Bakan, sanayinin yüksek teknolojiyle buluşması ve küresel rekabet gücünün artırılması için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.