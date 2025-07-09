SAP AI Day 2025: Yapay zekâ ile kurumsal dönüşümde yeni dönem

SAP yöneticileri, veri-süreç-yapay zekâ döngüsüne dayalı SAP Business AI (süreç odaklı yapay zekâ) teknolojisinin, SAP’nin yapay zekâ ve çözüm öncelikli AI-First, Suite-First stratejisinin temel taşı olduğunu aktardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Servis ve Danışmanlık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, “(yazılı biz SAP olarak yapay zekâ projeleri yapıyorduk. Yapay zekâ geçen yıl itibarıyla çok popüler oldu ve gündemden düşmedi çünkü son kullanıcıya indi. Müşterilerimizin BT ekiplerinden gelen yapay zekâ projesi talepleri artıyor. Ancak projeden önce bizim için kurumsal veriler önemli çünkü yapay zekâ veriyle çalışır ve doğru dataya sahip olmamız gerekir. Yapay zekâ projeleri yalnızca teknoloji değil; veri kalitesinden başlayan uçtan uca bir stratejiye dayanmalıdır. SAP olarak, elimizde doğru veri olmadan yola çıkmıyoruz” açıklamasını yaptı. Benlidayı, bu mesajı ile SAP’nin AI konusundaki stratejisi ve yaklaşımında verinin temel yapı taşı olduğunun altını çizdi.

Veri, süreç ve yapay zekâ: Döngüsel mükemmellik

SAP EMEA Business Technology Platform Lideri Raviprakash Dhandapani, optimize edilmiş iş süreçlerinin daha çok veri ürettiğini, bunun da yapay zekâ uygulamalarının süreçlere tekrar katkı sağladığını belirtti. Dhandapani, “Bu bir döngüdür – veri, süreç ve yapay zekâ birbirini besler.” diyerek veri ve sürecin yapay zekâdan ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Dhandapani, SAP Business AI’ın bu döngüde, klasik LLM modellerinin ötesinde, süreçleri anlayan ve yöneten bir altyapı sunduğunu ve SAP Business Suite ile entegre bir şekilde çalışan bu yapının hatasız karar alma ve stratejik avantajlar sağladığını vurguladı.

Etkinlikteki sunumunda “yapay zekâ öncelikli işletme” kavramına özel bir bölüm ayıran Raviprakash Dhandapani, “Yapay zekâ artık bir özellik değil, temel strateji. İş süreçlerine entegre olarak rekabet avantajı sağlıyor” dedi. SAP, bu stratejiyi yalnızca bir yazılım düzeyinde bırakmıyor; etik kurallarla çevreliyor. Şu anda 44 farklı LLM (büyük dil modeli) ile çalışan SAP, yalnızca Birleşmiş Milletler’in etik ilkelerine uyum sağlayan modelleri dikkate alıyor.” diye belirtti.

Yapay zekâ’ya giden yolda olmazsa olmazlar: Clean Core & Sap Integrated Toolchain

SAP Türkiye’den SAP Finansallar Danışmanı Yunus Şan, “Yapay zekâdan maksimum verim almak için temiz ve sade bir çekirdek altyapıya ihtiyaç var,” diyerek Clean Core’un teknik olduğu kadar stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. SAP Signavio ve LeanIX araçlarının içerisinde yer aldığı SAP Integrated Toolchain yapısının şirketlerin dönüşüm yolcuklarında önemli katkılarsağladığını belirtti.

Joule: Yapay zekânın kurumsal orkestra şefi

Etkinliğin ilgi gören oturumlarından biri, SAP’nin dijital asistanı Joule’un tanıtıldığı sunum oldu. SAP Türkiye’den Kurumsal Mimar Ender Bıyıklıoğlu, Joule için “O bir co-pilot değil, orkestra şefi!” ifadesini kullandı. Tüm SAP modüllerinin üzerinde konumlanan Joule’un, SAP içi ve dışı sistemlerle entegre çalışan bir yapay zekâ altyapısı olarak, iş süreçlerinin koordinasyonunu en iyi şekilde sağladığı vurgulandı.

Etkinlikte Joule’a ilişkin altı çizilen mesaj; SAP Joule’un entegrasyon yetenekleri, hız ve verimlilik konularında da önemli kazanımlar sağladığı şeklindeydi. Joule sayesinde kullanıcıların işlemlerini %80’e varan hız artışıyla gerçekleştirebildiği; bilgiye erişim, görev atama, raporlama ve yönlendirme gibi fonksiyonların, Joule üzerinden otomatik olarak yapılabildiği belirtildi.

SAP Embedded & Custom Use Cases

SAP AI Day kapsamında gerçekleştirilen oturumlardan birinde, SAP Türkiye'den Kıdemli Destek Mühendisi Ertuğrul Uyanık, SAP Business AI çatısı altında embedded ve custom (yazılımın içinde ve özelleştirilmiş) AI kullanım senaryolarına dair saha deneyimlerini paylaştı. Ertuğrul Uyanık “SAP Business AI, kritik iş süreçlerinde yapay zekânın teoriden uygulamaya geçerek somut ve ölçülebilir iş değeri sağladığının kanıtıdır” diyerek gerçek projelerden elde edilen öğrenilmiş deneyimleri ve farklı sektörlerde hayata geçirilen yapay zekâ uygulamalarını aktardı. Uyanık, SAP'nin yalnızca kuramsal değil, uygulamaya dayalı güçlü bir AI referans yapısına sahip olduğunu vurguladı. Finans, üretim, satış ve insan kaynakları gibi çeşitli fonksiyonlarda elde edilen sonuçlar, SAP’nin müşterilerine gerçek iş değeri yaratma konusundaki başarısını gözler önüne serdi.

Veri içeride, sistemin merkezinde olmalı

Veri ve raporlama yönetiminin SAP Business AI’ın başarısındaki rolünden yola çıkarak SAP’nin veri stratejisini anlatan SAP Türkiye’den SAP Analitik ve Bütçe Planlama Danışmanı Ergin Öztürk, SAP Business Data Cloud’un (BDC) hem SAP hem de SAP dışı verileri merkezileştirdiğini belirtti.

Formatsız veriler için yakın zamanda Databricks ile kurulan işbirliğinin, veri işleme kapasitesini önemli ölçüde artırdığını aktaran Öztürk, SAP datasının sistem dışına çıkarılması durumunda veri kalitesinin bozulduğuna dikkat çekerek “Gerçek zamanlı kararlar için veri içeride, sistemin merkezinde olmalı” dedi.

Her şirket için özel tasarlanmış bir yolculuk

SAP Türkiye’den Kıdemli Servis Mimarı Hande Akça, yapay zekâ projelerinde şirketlere uçtan uca “yol arkadaşlığı” yaptıklarını anlattı. Akça, bu yolculukta müşterileri için “Hazırlan, Keşfet, Geleceği Şekillendir ve Uygula” aşamalarını kapsayan “Şirket’in AI Yolculuğu” yaklaşımından bahsetti. Bu yaklaşımı müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirdiklerini vurgularken; bu yaklaşımın uygulanmasında müşterilerini desteklediklerini belirtti.

SAP; yalnız teknik doğruluk değil, etik güvenlik ve şeffaflık sunuyor

Yapay zekânın etik yönü ile ilgili ise SAP Türkiye’den Proje Yöneticisi Furkan Eren, SAP’nin “Yapay Zekâ Etik Ofisi” ve “Yapay Zekâ Etik El Kitabı” ile projelerde yalnızca teknik değil, etik güvenlik ve şeffaflık da sağladıklarını aktardı. Eren, SAP’nin yapay zekâ projeleri öncesi etik değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ve “Yapay Zekâ Etik Ofisi” aracılığıyla tüm sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı. “Yapay zekâ, adeta bir kara kutu gibi çalışmalı ve size en doğru bilgileri vermeli” diyen Furkan Eren, SAP’nin amaca uygun, sorumlu ve güvenilir yapay zekâ ilkelerine bağlı kalarak faaliyet gösterdiğini belirtti.