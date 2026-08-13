Şaşırtan keşif: Evrenin derinliklerinde Güneş sistemi büyüklüğünde gizemli cisim

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Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin erken dönemlerine ait görüntülerde Güneş Sistemi büyüklüğünde ve parlak kırmızı ışık yayan, daha önce bilinmeyen bir kozmik cisim türü tespit etti.

James Webb Uzay Teleskobu’nun kaydettiği verileri inceleyen bilim insanları, “kara delik yıldızı” olarak adlandırdıkları yapının milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ve Büyük Patlama’dan yaklaşık 660 milyon yıl sonra oluştuğunu belirledi.

Yıldız gibi parlıyor, kara delik gibi enerji yayıyor

Kutup Yıldızı yönündeki Balina Takımyıldızı’nda tespit edilen gök cismi, görünümü itibarıyla devasa bir yıldızı andırıyor. Ancak bilim insanlarına göre cisim, bilinen yıldızlardan yaklaşık 100 milyar kat daha fazla enerji açığa çıkarıyor.

Yaydığı olağanüstü enerji miktarının yıldızlardan ziyade kara deliklerin davranışlarıyla örtüştüğü belirtiliyor. Bu nedenle gök bilimciler, söz konusu yapıyı benzersiz bir kozmik oluşum olarak değerlendiriyor.

Yoğun gaz bulutları kara deliği gizliyor

Bilim insanları, nesnenin nükleer füzyonla enerji üreten geleneksel bir yıldız olmadığı görüşünde. Araştırmacılara göre etrafını saran yoğun gaz bulutları, devasa kara deliğin yıldız benzeri bir görünüm kazanmasına neden oluyor.

Bu yoğun yapı, kara deliğin çevresindeki maddeyi büyük bir hızla çekmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin dışarıya yayılmasına da olanak sağlıyor.

Galaksilerin oluşumuna dair yeni ipuçları

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, James Webb’in görüntülerinde daha önce tespit edilen gizemli kırmızı noktaların da benzer yapılara işaret edebileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, “kara delik yıldızlarının” galaksilerin evriminde kritik bir rol oynamış olabileceğini düşünüyor. Bu yapıların, günümüzde Samanyolu da dahil olmak üzere birçok galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin oluşumunda tohum görevi görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Evrenin ilk dönemlerine ilişkin ezberleri değiştirebilir

Süper kütleli kara deliklerin galaksilerdeki yıldız oluşumunu etkilediği, dolayısıyla gezegenlerin ve yaşamın ortaya çıkış süreçlerinde de önemli rol oynadığı biliniyor.

Araştırmacılar, bu nedenle keşfin evrenin ilk dönemlerinde galaksilerin ve devasa kara deliklerin nasıl oluştuğuna ilişkin mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini belirtiyor.