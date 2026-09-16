Satürn’ün güney kutbunda gizemli keşif: Dev 10 kenarlı atmosfer dalgası

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Bilim insanlarını şaşırtan yapı

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, “dekagon” olarak adlandırılan bu yapı, Satürn’ün farklı atmosfer katmanlarına uzanıyor.

Gözlemler, söz konusu atmosferik yapının son yıllarda giderek güçlenerek belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

Kuzey kutbundaki altıgene benziyor

Satürn’ün kuzey kutbunda onlarca yıldır bilinen ve büyük ilgi gören altıgen şekilli atmosferik yapı bulunuyor.

Güney kutbunda keşfedilen yeni oluşum ise bu yapıya benzer özellikler taşımasına rağmen altı değil, 10 kenarlı olmasıyla dikkat çekiyor. Yapının sonradan ortaya çıkmaya başlaması da araştırmacıların ilgisini artırıyor.

İlk izleri 2023’te görüldü

Araştırmacılar, Hubble’ın verilerinde 2023 yılından itibaren bu yapıya ait izlerin takip edilebildiğini belirtiyor.

Bilim insanları, ilk kez dev bir gezegen üzerindeki büyük ölçekli bir hava modelinin oluşum sürecini başlangıcından itibaren izleme fırsatı elde ettiklerini ifade ediyor.

Amatör gök bilimciler de fark etti

Yapıya ilişkin ilk güçlü ipuçları 2024 yılında ortaya çıktı.

Amatör gök bilimciler Trevor Barry ve Jean-Paul Oger ile çalışmanın başyazarı Agustín Sanchez-Lavega, yer tabanlı teleskoplarla elde edilen görüntülerde olağandışı yapıyı fark etti.

Hubble geçmişini ortaya çıkardı

Hubble Uzay Teleskobu’nun yüksek çözünürlüklü gözlemleri, yapının geçmişinin 2023’e kadar izlenmesine olanak sağladı.

Teleskobun farklı dalga boylarında yaptığı gözlemler sayesinde araştırmacılar, 10 kenarlı atmosferik dalganın yapısını ve gelişimini daha ayrıntılı inceleme imkanı buldu.

Kalıcı bir yapıya dönüşecek mi?

Bilim insanlarının önündeki en önemli sorulardan biri, güney kutbundaki bu 10 kenarlı yapının zaman içinde kalıcı hale gelip gelmeyeceği.

Araştırmacılar, dekagonun kuzey kutbundaki altıgen gibi uzun süre varlığını sürdüren bir atmosferik yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu ile gözlemlerini sürdürecek.