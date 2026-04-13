Savaş çip maliyetlerini vurdu: Teknoloji ürünlerinde zam beklentisi

Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler, teknoloji sektöründe maliyet baskılarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle yarı iletken tedarik zincirine yönelik artan riskler, tüketici elektroniği fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine dair belirsizlikleri artırıyor.

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Savaş yüzünden 20 dolarlık çipin 100 dolara çıkacağı günler yakın. Bu durum fiyatlara yansıyacak" dedi.

Etkilenecek ürünler

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre Acar, "Ama düşük ürünlü düşük fiyatlı ürünlerde bu kadar büyük fark absorbe edilemeyebilir. O yüzden oralarda bir fiyat artışı görebilir. Hangi ürünler olacak daha çok? Yani cep telefonundan başlayabiliriz, tabletlerden, bilgisayarlardan başlayabiliriz. Yani bunlar hemen etkilenebilecek. Özellikle şu anda biz bilgisayarlardan, notebook'larda bunu görüyoruz" diye konuştu.

Savaşın lojistik ve akaryakıt maliyetleri üzerindeki doğrudan etkisinin operasyonel marjları baskıladığını belirten Acar, mevcut stoklar ve yoğun rekabet nedeniyle bu maliyetlerin henüz etikete tam yansımadığını ancak riskin sürdüğünü ifade etti.