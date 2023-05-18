Shell, petrol arama çalışmalarında yapay zeka kullanacak

Çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Shell, derin sularda petrol arama faaliyetlerini daha da ileri seviyeye taşımak için büyük veri analitiği şirketi SparkCognition'ın yapay zeka tabanlı teknolojisini kullanacağını duyurdu.

Şirket, SparkCognition yapay zeka algoritmalarının Shell'in yeni petrol rezervleri arayışında büyük hacimli sismik verileri işleyeceğini ve analiz edeceğini söyledi. Bu teknoloji aynı zamanda açık deniz petrol üretimini artırmak için de kullanılacak.

Shell'in inovasyon ve verimlilikten sorumlu başkan yardımcısı Gabriel Guerra yaptığı açıklamada şirketin keşif verilerini analiz etmek için yeni yollar bulmaya kararlı olduğunu söyledi. Ayrıca amaçlarının operasyonel verimliliği ve hızı arttırmanın yanı sıra üretim ve keşif başarısını da yükseltmek olduğunu belirtti.

Yeni süreç keşif çalışmalarını dokuz aydan dokuz güne indirebilir. Shell ve SparkCognition, teknolojinin normalden daha az sismik tarama kullanarak yeraltı görüntüleri oluşturacağını ve derin denizlerin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Daha az sismik tarama, keşif iş akışını hızlandıracak ve yüksek performanslı bilgi işlem maliyetinden tasarruf sağlayacak.