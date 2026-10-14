Siber saldırılar otomobilleri ve altyapıyı etkileyebilir mi?

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Rueters'ın derlediği habere göre internete bağlanan ev aletleri, günlük yaşamı kolaylaştırırken siber güvenlik açısından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerinin hedef alınması, akıllı cihazların saldırganlar tarafından nasıl kullanılabileceği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlara göre yeterince korunmayan cihazlar, kişisel verilerin ele geçirilmesinden ev ağlarına izinsiz erişime kadar uzanan tehlikelere yol açabiliyor.

Hackerlar gerçekten buzdolabına sızabilir mi?

Teorik olarak evet. Rueters'ın haberine göre internete doğrudan veya bir mobil uygulama, bulut hizmeti ya da ev ağı üzerinden bağlanan cihazlar, güvenlik açıkları bulunması durumunda siber saldırıların hedefi olabilir. 2015 yılında Las Vegas'ta düzenlenen bir siber güvenlik konferansında araştırmacılar, Samsung marka akıllı bir buzdolabının güvenliğini aşabildiklerini göstermişti. Bu yöntemle cihaz üzerinden geçen internet trafiğinin bir bölümünün izlenebildiği ortaya konmuştu.

Ancak saldırganların amacı her zaman cihazı doğrudan kontrol etmek değil. Kişisel bilgileri toplamak, hizmetleri aksatmak veya ele geçirilen bir cihazı daha geniş bir ağa ulaşmak için kullanmak da saldırıların temel hedefleri arasında yer alıyor.

Evlerdeki hangi cihazlar risk altında?

İnternet bağlantısı bulunan ve uzaktan kontrol edilebilen çok sayıda ev cihazı siber saldırılara açık olabiliyor. Bunlar arasında şu ürünler bulunuyor:

Güvenlik kameraları ve görüntülü kapı zilleri

Alarm sistemleri ve akıllı kilitler

Termostatlar ve merkezi ısıtma sistemleri

Akıllı buzdolapları, fırınlar ve çamaşır makineleri

İnternet bağlantısı bulunan bazı diş fırçaları

Evdeki internet trafiğini yöneten modem ve yönlendiriciler

Siber güvenlik sektörünün verilerine göre, bağlantılı cihazlara yönelik saldırıların dörtte üçünden fazlasında modem ve yönlendiriciler hedef alınıyor. Bu durum, riskin yalnızca akıllı ev aletleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Hackerlar ele geçirdikleri cihazlarla ne yapabilir?

Bir cihazın kontrolünü ele geçiren saldırganlar, cihazın özelliklerine ve güvenlik açıklarına bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilir.

Güvenlik kamerasına erişim, evin içinin uzaktan izlenmesine neden olabilir. Mikrofon bulunan cihazlar ortam seslerinin dinlenmesi için kullanılabilir. Modem veya yönlendiricinin ele geçirilmesi ise ağ üzerinden geçen bilgilerin açığa çıkmasına yol açabilir.

Akıllı cihazların ayarları değiştirilebilir, çalışmaları durdurulabilir veya kullanıcıların hesaplarına erişimi engellenebilir. Örneğin, termostatın kontrolünün kaybedilmesi ısıtma sistemini etkileyebilir; buzdolabı ya da derin dondurucunun ayarlarına müdahale edilmesi ise gıdaların uygun sıcaklıkta saklanmasını tehlikeye atabilir.

Daha ciddi durumlarda, güvenliği zayıf bir cihaz üzerinden aynı ağa bağlı diğer sistemlere ulaşılması veya çevrim içi hesaplarla ilişkili kişisel bilgilerin çalınması da mümkün olabilir.

Siber saldırılar otomobilleri ve altyapıyı da etkileyebilir mi?

Bağlantılı otomobillerde de güvenlik açıkları geçmişte somut biçimde ortaya kondu. 2015 yılında araştırmacılar, internete bağlı eğlence sistemi üzerinden hareket halindeki bir Jeep'in kontrolünü uzaktan ele geçirmeyi başardı. Olayın ardından yaklaşık 1,4 milyon araç için geri çağırma süreci başlatıldı ve yazılım düzeltmeleri uygulandı.

Daha sonraki yıllarda ortaya çıkarılan bir başka açık ise bazı Kia modellerinin yalnızca plaka bilgisi kullanılarak takip edilmesine, kilitlerinin açılmasına ve çalıştırılmasına imkân verebiliyordu. Araştırmacılar açıkları şirkete bildirdi; söz konusu sorunlar birkaç ay içinde giderildi. Bu açıkların gerçek dünyadaki saldırılarda kullanıldığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte otomobiller, uçaklar ve elektrik ya da su şebekeleri gibi kritik sistemler, sıradan tüketici cihazlarına kıyasla daha kapsamlı güvenlik ve yedekleme mekanizmalarına sahip. Bu nedenle saldırılara karşı tamamen bağışık olmasalar da ev ağlarına bağlı korumasız cihazlardan daha zor hedefler olarak değerlendiriliyorlar.

Akıllı cihazlar siber saldırılardan nasıl korunabilir?

Siber güvenlik uzmanları, bağlantılı cihazların oluşturduğu riskleri azaltmak için temel güvenlik önlemlerinin uygulanmasını öneriyor.

Varsayılan şifreleri değiştirin: Üreticinin belirlediği ilk şifreler yerine güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalar kullanın.

İki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin: Bu özellik sunuluyorsa hesaplarınıza ek bir güvenlik katmanı ekleyin.

Yazılımları güncel tutun: Üreticilerin yayımladığı güvenlik güncellemelerini düzenli olarak yükleyin.

Güncelleme desteği sona eren cihazları değerlendirin: Güvenlik yamaları almayan ürünleri kullanmayı bırakmayı veya yenileriyle değiştirmeyi düşünün.

İnternet bağlantısını sınırlandırın: Cihazları yalnızca gerekli olduğunda internete bağlayın ve mümkün olduğunda yerel ağda tutun.

Özellikle üretici desteği sona ermiş cihazlar, giderilmemiş güvenlik açıkları nedeniyle daha fazla risk oluşturabilir. Bu nedenle cihazın internete bağlı olması kadar, nasıl korunduğu ve güncel tutulduğu da önem taşıyor.

Daha az bağlantılı cihaz, daha az risk

Akıllı ev teknolojilerinin yaygınlaşması, gündelik eşyaların uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Ancak her yeni internet bağlantısı, yeterince korunmadığı takdirde siber saldırganların kullanabileceği başka bir erişim noktası oluşturabiliyor.

Bu nedenle temel yaklaşım, gereksiz bağlantıları azaltmak, cihazların güvenlik ayarlarını düzenli kontrol etmek ve güncelleme desteğini ihmal etmemek. Evdeki bağlantılı cihazların sayısını ihtiyaçlarla sınırlamak, saldırganların yararlanabileceği olası giriş noktalarını da azaltıyor.