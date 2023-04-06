Siemens'ten siber güvenlik iş birliği

Alman teknoloji şirketi Siemens ile İtalyan havacılık şirketi Leonard, enerji, petrol ve gaz ve imalat sektörlerinde altyapı için siber güvenlik çözümleri sunmaya yönelik iş birliği yapacak.

Siemens ve Leonardo tarafından yapılan ortak açıklamada, iki şirket arasında dijital ve entegre endüstriyel altyapılar için gelişmiş siber güvenlik çözümlerine yönelik iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İki şirket arasındaki anlaşma ile temel kamu hizmetleri üzerinde ciddi etkisi olabilecek altyapı tehditlerine karşı "tam koruma" sunmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada “Çalışma alanı, kritik altyapıların varlıklarını, ekipmanlarını ve süreçlerini izleyen ve denetleyen otomasyon ve bağlantı sistemlerine yönelik kazalara ve siber saldırılara karşı dayanıklılıkla ilgili olacak.” denildi.

Ortak açıklamada, anlaşmanın İtalya'nın dijital dönüşümüne yardımcı olmayı ve ulusal endüstri için daha fazla değer oluşturmayı amaçladığı da ifade edildi.