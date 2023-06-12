Şifre paylaşımını engelleyen Netflix'in aboneleri arttı
İspanya, İngiltere ve ABD’de şifre paylaşımını engellemeye başlayan Netflix'in abone sayısında artış yaşandı.
Netflix şifre paylaşımın engellemek adına önce İspanya sonra da İngiltere ve ABD’de kullanıcıları takip etmeye başladı. Bu yüzden aynı evin dışında yaşayan kullanıcı ya 5.99 Euro/8 dolar ek ödeyerek paylaşımı sürdürecek ya da kendisine yeni bir Netflix aboneliği alacaktı.
ABD’de şifre paylaşımının yasaklanmasından sonraki 4 günde günlük 73 bin yeni abone geldiği gözlemlendi. Bu rakam önceki 60 günlük ortalamaya göre yüzde 102 artış anlamına geliyor. Bu süreden sonraki 2 günde ise günlük 100 bin yeni abone ortalaması yakalandı. Bu da son 4.5 yıldaki en yüksek günlük yeni abone ortalaması oldu.
Daha önce İspanya’da yaklaşık 1 milyon abonenin ek ücreti protesto etmek için aboneliklerini iptal ettikleri gündeme gelmişti.