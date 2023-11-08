Şikayetler yükseliyor: YouTube’un reklam baskısı sona erebilir

YouTube reklam engelleyicilere yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırırken Avrupa Birliği'ndeki gizlilik savunucuları yasal düzenlemeler ile bu baskının ortadan kalkabileceğini söylüyor.

Gizlilik uzmanı olan Alexander Hanff, YouTube'un reklam engelleyici algılama sisteminin bir gizlilik ihlali olduğunu ve AB yasalarına göre yasadışı olduğunu savunuyor. Hanff, bunun için ayrıca İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na (DPC) bir şikâyette de bulunmuş durumda.

YouTube, reklam engelleyicileri engellemeye geçtiğimiz aylarda küçük bir deney olarak başladı ancak bir süre önce bu durum “küresel çaba” söylemi altında dünya geneline yayıldı.

YouTube, reklam engelleyici kullananlara bir süre sonra video göstermek yerine YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da YouTube Premium'a abone olmaya teşvik eden bir istem görüntülüyor.

Bu hamle hem kullanıcılar hem de gizlilik savunucuları tarafından pek hoş karşılanmadı. Öte yandan YouTube, reklam engelleyicilerin platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini ve içerik oluşturucuların reklamlardan gelir elde etmesini engellediğini savunuyor.

Alman dijital haklar savunucusu ve Avrupa Parlamentosu üyesi Patrick Breyer ise konuya ilişkin, "YouTube bizi reklam engelleme karşıtı bir duvarla gözetim reklamcılığına ve takibe zorlamak istiyor" açıklamasında bulundu.

Donanımhaber'in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu, YouTube'un reklam engelleyici tespit sisteminin AB'nin ePrivacy Direktifini ihlal ettiğini tespit ederse, komisyon platforma para cezası verebilir ve bu özelliği değiştirmeye zorlayabilir. Bununla birlikte alınacak herhangi bir karar Türkiye veya AB dışındaki ülkeler için herhangi bir değişiklikle sonuçlanmayacaktır ancak bir yasal zemin oluşmasını sağlayabilir.