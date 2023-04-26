Snapchat, yapay zeka botunu duyurdu
Popüler sosyal medya platformlarından Snapchat, yeni yapay zekası My AI’ı kullanıcılarına sundu.
Sosyal medya platformu Snapchat, ChatGPT destekli yeni yapay zeka uygulamasını duyurdu.
Başta sadece ücretli abonelik alan kullanıcılara sunulan yapay zeka şimdi ise bütün kullanıcıların hizmetine açıldı. Platform bu hamle ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Sohbet botunun ismi My AI olarak belirlendi.
My AI adlı sohbet botunu kullanan kullanıcılar, sordukları soruların yanıtlarını alabilecekler. Ayrıca Snapchat abonesi olan kullanıcılar, yapay zekayı kullanarak fotoğraf oluşturabilecekler.