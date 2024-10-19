Sosyal medya platformu X’ten köklü değişiklik! Ödeme kriterleri belirlendi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X ödeme sisteminde değişikliğe gidiyor. İçerik kullanıcılarının ödemelerinde artık reklam gelirine dayalı sistem yerine etkileşimlerine dayalı yeni bir modelle kazanç sağlayacak.

İçerik üreticilerinin gelirleri etkilenecek

Sosyal medya devinin aldığı bu karar içerik oluşturucuların gelirlerini etkileyecek.

İçerik oluşturucular, gönderilerinde gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin ötesinde, Premium abonelerin etkileşimlerinden doğrudan kazanç sağlayacak.

Gelirler beğeni, yorum, paylaşıma göre şekillenecek

Yeni modelde, içerik oluşturucuların gelirleri, gönderilerinin X Premium kullanıcılarından aldığı etkileşimler (beğeni, yorum, paylaşım gibi) doğrultusunda şekillenecek. Bu, geleneksel reklam geliri modelinden farklı olarak, daha fazla etkileşim alan içeriklerin daha çok kazandıracağı anlamına geliyor.

Yeni sistem premium kullanıcıların etkileşimlerine odaklanıyor

Eskiden, içerik oluşturucular, gönderilerindeki reklamlardan elde edilen gelir üzerinden pay alıyordu. Ancak yeni sistem, reklam gelirine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak, doğrudan Premium kullanıcıların etkileşimlerine odaklanıyor. Bu, içerik oluşturucuların performanslarının doğrudan platformun premium kullanıcı tabanıyla ölçüleceği anlamına geliyor.

Gelir elde etmek isteyenlerin kriterleri karşılaması gerekiyor

Yeni ödeme sisteminden faydalanmak isteyen içerik üreticilerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

X Premium abonesi olarak doğrulanmış bir kullanıcı olmak,

En az 500 takipçiye sahip olmak,

Üç aylık bir dönem boyunca en az 5 milyon gösterim elde etmek.

Yeni sistem daha fazla kazanç getirecek

Yeni modelle birlikte içerik üreticilerinin daha fazla kazanç elde edebileceği öngörülüyor. Sosyal medya devi reklam gelirine bağımlılığı azalttığı için içerik oluşturucuların kazançlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Ancak ödemelerin ne ölçüde artacağı henüz net değil.

Elon Musk satın aldıktan sonra reklam gelirleri düşmüştü

Bu yeniliğin, Elon Musk’ın Sosyal medya devini devraldıktan sonra platformda yaşanan reklam geliri düşüşüyle ilgili olduğu düşünülüyor. Reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 50 oranında azalması, platformun farklı gelir kaynakları arayışına girmesine neden oldu. Bu bağlamda Premium abonelik sistemi tanıtıldı ve şimdi bu sistem, içerik üreticilerinin gelir kaynağı haline getiriliyor. Sonuç olarak, X’in bu yeni modeli, içerik üreticilerine kazanç sağlamak için reklam geliri yerine doğrudan kullanıcı etkileşimini ön plana çıkarıyor.