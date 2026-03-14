Sosyal medyada '0'lar ve '1'lerle oluşan akım ne anlama geliyor?

Sosyal medya platformlarında "1" ve "0"lardan oluşan şifreli gönderi paylaşma akımı başladı. Eski adıyla Twitter, X başta olmak üzere sayıların belirli bir şekilde sıralandığı 010101010 ya da 00111001001 gibi gruplardan oluşan şifreli cümleler paylaşılıyor. Bu kodlar ne anlama geliyor?

Reklam için sloganlarıyla akıma katılan markaların yanında, sosyal medya kullanıcılarının da dahil olduğu akımda, ikili sistemden doğan “gizemli mesajlar", bilgisayar dilini anlatıyor.

"Binary codes" diye bilinen ve "ikili kodlar" anlamına gelen bu kodlama dili, bilgisayarların "1" ve "0"lardan oluşan dilini taklit ediyor.

Bilgisayarların dili insanların konuşma ya da yazılarından farklıdır. Elektrik var (1) veya elektrik yok (0) şeklinde bir dil kullanırlar. Bu yüzden, klavyede basılan her harf ya da sayı bilgisayarın beyninde 8 haneli bir "0" ve "1" karşılığında oluşur.

Bilgisayara yüklenen tüm veriler, 0 ve 1 dizilerine dönüştürülür.

Bilgisayar için her şey bitlerden oluşuyor. 1 bit "0 veya “1" olabilirken, 8 bit 1 byte ediyor; insan dilindeki bir harf de genellikle 1 byte (yani 8 bit) ile temsil ediliyor.

Kodlar nasıl oluşuyor?

Normalde "0" ve "1"lerden oluşan bu tür kodları çözmek için ASCII (American Standard Code for Information Interchange / Amerikan Bilgi Alışverişi Standart Kodu) adı verilen bir çerçeve kullanılıyor. ASCII, bilgisayarların harfleri, sayıları ve sembolleri "0" ve "1"lerle temsil etmesini sağlayan bir kodlama standardı.

Her harfin dünyaca kabul görmüş bir sayısal değeri var. Buna "ASCII tablosu" adı veriliyor. Örneğin; "A" harfinin sayısal değeri 65; bilgisayar dilinde 65 sayısı ise "01000001" şeklinde yazılıyor.

İşte ikili kod sistemi bu tabloya göre insan diline çevriliyor.

Öte yandan ASCII tablosu kullanmak epey meşakkatli bir yol. Daha kolayı ise Google'a veya başka bir arama motoruna "Binary to Text" (ikili sistemden metne) yazıp otomatik bir dönüştürücüyü kullanmak.

Bu dönüştürücüleri kullanarak kodu metne veya metni koda dönüştürmek kolaylaşıyor.

Reklam kampanyası

X'te yapılan kısa bir araştırmayla ikili kod akımını Netflix'in bir reklam kampanyası kapsamında yaygınlaştırdığı anlaşılıyor.

Martın ilk haftası Netflix'in global hesapları eş zamanlı olarak bu gizemli kodları paylaştı.

Kampanyanın amacı ise ünlü K-pop grubu BTS üyelerinin (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V ve Jung Kook) askerlik sonrası tam kadro olarak ilk kez bir araya geleceği "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" etkinliğini duyurmaktı.

Örneğin Netflix Brezilya'nın paylaştığı kodlu gönderi, "O BRASIL VAI ARIRANGAR" (Brezilya Arirang'layacak/Arirang söyleyecek) anlamına geliyor.

"Arirang", Kore'nin en ünlü geleneksel halk şarkısı. Netflix'in türettiği "Arirangar" kelimesi ise bir fiil gibi kullanılarak, BTS'in yeni albümü ve projesi olan "ARIRANG" dönemine girildiğini, yani tüm dünyanın bu Kore esintili geri dönüşe hazırlandığını vurguluyor.