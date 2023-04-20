Sosyal medyadan ısrarlı takip suç sayılır mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, sosyal medyada ısrarlı takibin suç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir davada, "neyin gerçek tehdit" olup olmadığı konusunda tarafları dinledi.

Yüksek Mahkemede, Coloradolu müzisyen Coles Whalen ve hayranı Billy Counterman'ın taraf olduğu davada avukatların iddia ve savunmalarına kulak verdi.

Counterman'ın avukatı John Elwood, makul bir kişinin mesajlarının tehdit olarak kabul edilmesinin, ABD Anayasasının birinci maddesindeki hakları "etkili bir şekilde engelleyeceğini" iddia ederken, müvekkilinin daha önce aldığı mahkumiyetin temyiz edilmesini istedi.

Whalen ise hayatından endişe ettiğini ve Counterman'dan Facebook üzerinden yıllarca gönderilmeye devam eden mesajların kendisinde duygusal sorunlara neden olduğunu ve bu yüzden halka açık performanslarını sonlandırmak durumunda kaldığını ifade etti.

Tarafların avukatlarını dinleyen yargıçlar konuyla ilgili farklı görüşler ortaya koyarken, bazı yargıçlar ise sosyal medya mesajlarında orta yol oluşturacak bir standardın belirlenmesi fikrini destekledi.

Mahkemenin konuyla ilgili kararını haziran ayında vermesi bekleniyor.

Counterman alt mahkemede mahkum edilmişti

Birkaç yıl boyunca şarkıcı Whalen'a farklı içeriklerde 1000'den fazla mesaj gönderen Counterman 2016'da tutuklanarak, "takip etme ve ciddi duygusal sıkıntıya sebebiyetten" 4,5 yıl hapis ceza almıştı.

Colorado yasası, "makul bir kişinin" iletişim nedeniyle "ciddi duygusal sıkıntıya" maruz kalması durumunda tehditlerin yasa dışı hale geldiğini öngörüyor.