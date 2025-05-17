  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda! Bakan Uraloğlu’ndan VPN uyarısı geldi
Takip Et

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda! Bakan Uraloğlu’ndan VPN uyarısı geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medyada gençleri korumak için yeni adımların atılacağını duyurdu. Yapılan engellemelerin VPN yoluyla aşıldığını dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bazı engellemeler yapıyoruz. Özelikle genç kardeşlerimiz VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda! Bakan Uraloğlu’ndan VPN uyarısı geldi
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu. Sosyal medya platformlarının disiplin altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni adımların atılacağını açıkladı.

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda

Sosyal medyaya yönelik hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Ne düşünüyoruz? 13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin' diyoruz. Gerçekten de girmemeli, enerjisini doğru yere harcamalı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. 'Bunu nasıl yaparız' diye sosyal platformları ile konuştuk. Meta bunu biraz da bizim telkinlerimiz ile hayata geçirdi. İnşallah biz de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız” dedi.  

“VPN yasal değil” 

Bakan Uraloğlu, en gelişmiş ülkelerin bu konuda biraz daha duyarlı olduğunu dikkat çekerek, “Yasaklamadan disipline etmeye kadar birçok iş yapıldı. Biz de bu noktada gerekli uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Burada bazı engellemeler yapıyoruz. Özelikle genç kardeşlerimiz VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz” diye konuştu.

Bakan Tunç’tan Kartalkaya açıklaması: Sorumlular cezasız kalmayacakBakan Tunç’tan Kartalkaya açıklaması: Sorumlular cezasız kalmayacakGündem
Mehmet Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyorMehmet Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyorEkonomi
Teknoloji
KOBİ ve startup’lar teknolojiyi artık satın almıyor, kiralıyor
KOBİ ve startup’lar teknolojiyi artık satın almıyor, kiralıyor
Huawei, Berlin lansmanında yeni nesil giyilebilir teknolojilerini görücüye çıkardı
Huawei, Berlin lansmanında yeni nesil giyilebilir teknolojilerini görücüye çıkardı
Bakan Kacır: Yeni nesil teşvik modelinde son aşamaya geldik
Bakan Kacır: Yeni nesil teşvik modelinde son aşamaya geldik
Amazon ve Suudi Humain’den yapay zeka hamlesi: 5 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu
Amazon ve Suudi Humain’den yapay zeka hamlesi: 5 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu
Nvidia yükseldi: Huang’ın serveti rekor kırdı
Nvidia yükseldi: Huang’ın serveti rekor kırdı
Türk yapımı iki kişilik elektrikli uçan araba 2026’da trafiğe çıkacak
Türk yapımı iki kişilik elektrikli uçan araba 2026’da gökyüzüyle buluşacak