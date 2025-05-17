Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda! Bakan Uraloğlu’ndan VPN uyarısı geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu. Sosyal medya platformlarının disiplin altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni adımların atılacağını açıkladı.

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler yolda

Sosyal medyaya yönelik hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Ne düşünüyoruz? 13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin' diyoruz. Gerçekten de girmemeli, enerjisini doğru yere harcamalı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. 'Bunu nasıl yaparız' diye sosyal platformları ile konuştuk. Meta bunu biraz da bizim telkinlerimiz ile hayata geçirdi. İnşallah biz de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız” dedi.

“VPN yasal değil”

Bakan Uraloğlu, en gelişmiş ülkelerin bu konuda biraz daha duyarlı olduğunu dikkat çekerek, “Yasaklamadan disipline etmeye kadar birçok iş yapıldı. Biz de bu noktada gerekli uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Burada bazı engellemeler yapıyoruz. Özelikle genç kardeşlerimiz VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz” diye konuştu.