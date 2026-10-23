SpaceX ABD genelinde 80 bin saha hedefliyor

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Uydu internet hizmeti Starlink ile tanınan SpaceX, ABD telekomünikasyon pazarındaki varlığını genişletmek için karasal ağ altyapısına yöneliyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, ülke genelinde en az 80 bin baz istasyonu sahasına erişmek üzere mobil altyapı şirketleriyle görüşüyor.

Olası anlaşmaların, SpaceX’in ülke çapında hizmet sunan yeni bir kablosuz iletişim ağı kurma planını desteklemesi bekleniyor. Şirketin bu hamlesi, mevcut mobil operatörlerle rekabet edebilmesi açısından önem taşıyor.

Crown Castle ile görüşmeler sürüyor

SpaceX’in temas yürüttüğü şirketler arasında ABD’nin önemli kule işletmecilerinden Crown Castle da bulunuyor. Şirketin ABD genelinde yaklaşık 40 bin mobil iletişim kulesi işletmesi, olası iş birliğini öne çıkarıyor.

Crown Castle Üst Yöneticisi Christian Hillabrant, 21 Ekim’deki bilanço toplantısında SpaceX ve Amazon gibi şirketlerle olası kiralama anlaşmalarına ilişkin sorular üzerine tüm taraflarla görüştüklerini belirtti. Hillabrant, belirli müşteriler hakkında ise ayrıntı vermedi.

ABD’deki diğer büyük altyapı sağlayıcılarından American Tower yaklaşık 42 bin sahaya, özel şirket Vertical Bridge ise yaklaşık 18 bin sahaya sahip.

SpaceX’in ağ planı milyarlarca dolara mal olabilir

Yatırım kuruluşu TD Cowen’ın tahminine göre, ABD genelinde karasal bir kablosuz iletişim ağı kurmanın maliyeti 80 milyar doları aşabilir. Projenin hayata geçirilmesi, uzun yıllara yayılan altyapı yatırımları ve ek harcamalar gerektirebilir.

SpaceX’in hedeflediği 80 bin saha, Kablosuz Altyapı Derneği verilerine göre ABD’de geçen yıl faaliyette olan 158 bin 500 özel amaçlı hücresel kulenin yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Şirketin mevcut kulelerden yararlanması, yeni altyapının kurulması için gereken süreyi kısaltabilecek seçenekler arasında bulunuyor.

Starlink’in ötesinde mobil operatörlük hedefi

SpaceX, mobil iletişim alanındaki büyüme planlarını desteklemek amacıyla düşük frekanslı spektrum satın aldı. Şirket ayrıca, doğrudan cep telefonlarına mobil hizmet sunmak üzere tasarlanan 15 bin uyduyu fırlatmak için ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay aldı.

Elon Musk, şirketin karasal ağ altyapısını da geliştireceğini ve böylece daha geniş bir kapsama alanı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Uydu bağlantısının yanı sıra yer tabanlı baz istasyonlarının kullanılması, özellikle şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde daha istikrarlı mobil kapsama sağlama planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ABD’li mobil operatörlerin hisseleri geriledi

SpaceX’in yeni ağ kurma planına ilişkin haberlerin ardından ABD’nin büyük mobil operatörleri AT&T, Verizon ve T-Mobile’ın hisseleri, piyasa sonrası işlemlerde yüzde 4,2 ile yüzde 5 arasında değer kaybetti. Gelişme, SpaceX’in mevcut mobil operatörlerle rekabetini artırabileceği yönündeki beklentileri gündeme getirdi. Buna karşılık kule işletmecileri açısından yeni kiralama anlaşmaları, ek gelir fırsatı oluşturabilir. SpaceX ile altyapı şirketleri arasındaki görüşmelerin henüz kesinleşmiş bir anlaşmaya dönüşmediği belirtiliyor.