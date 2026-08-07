SpaceX roketinin Ay'a çarpma anının ardından ilk görüntüler paylaşıldı

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SpaceX roketinin Ay'a çarpma anı görüntülendi: KASA öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaştı

Güney Kore Uzay Ajansı (KASA), Danuri adlı Ay yörünge aracının SpaceX'e ait roket parçasının çarpmasının ardından kaydettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Ajans, çarpışma sonrasında çekilen kareleri, Ay yüzeyinin olay öncesine ait görüntüleriyle karşılaştırmalı olarak yayımladı.

KASA'nın açıklamasına göre roket enkazı, çarşamba günü saat 06.35 sıralarında Ay yüzeyine çarptı. SpaceX yetkilileri ise çarpışmanın planlı ya da kasıtlı bir operasyon olmadığını belirterek olayın istem dışı gerçekleştiğini ifade etti.

Ay'a çarpan Falcon 9 roketi 8 bin 700 kilometre hızla ilerledi

SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketleri, görevin tamamlanmasının ardından üst aşama bölümünün Dünya'ya geri dönmesine, diğer parçalarının ise uzayda ayrılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Şirket, bu roketleri bugüne kadar çok sayıda uzay görevinde başarıyla kullandı.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Ay yüzeyine saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla çarpan Falcon 9 roketinin boş üst aşaması, yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde ve Dünya'da yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığındaydı.

Dünya için tehlike yok

SpaceX'e ait roket parçasının Ay yüzeyine çarpmasıyla oluşan kısa süreli ancak şiddetli parlama, yüksek teknolojili teleskoplara sahip amatör gökbilimciler tarafından dahi güçlükle gözlemlenebildi. Seul Uzay Ajansı (KASA) başta olmak üzere birçok büyük gözlemevi ise çarpışmaya ilişkin verileri analiz etmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, olayın Dünya için herhangi bir risk oluşturmadığını belirtirken, Cambridge Üniversitesi astronomu Matt Bothwell uzay kirliliğine dikkat çekti. Bothwell, uzayın her geçen yıl daha fazla araç ve enkazla dolduğunu vurgulayarak, "Uzay her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Her yıl uzaya daha fazla cisim fırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki birkaç on yıl içinde Dünya yörüngesindeki yoğunluğun ciddi seviyelere ulaşabileceğini belirten Bothwell, bu durumun gelecekte uzay görevlerini zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Ay'a çarpan Falcon 9, geçen yıl Florida'dan fırlatılmıştı

Ay yüzeyine çarpan Falcon 9 roketinin üst aşaması, geçen yıl ocak ayında ABD'nin Florida eyaletinden gerçekleştirilen fırlatmanın ardından uzayda yolculuğunu sürdürüyordu.

Söz konusu görevde roket, iki ayrı Ay aracını uzaya taşıdı. Üst aşamanın görevi ise her iki uzay aracını Dünya yörüngesinden çıkararak Ay'a doğru ilerleyecek rotaya yerleştirecek itkiyi sağlamaktı.

Öte yandan aynı görevde kullanılan Falcon 9'un güçlendirici (booster) bölümü yeniden kullanıma hazırlanıyor. SpaceX, bu güçlendiricinin 10 Ağustos'ta 18. uçuşunu gerçekleştireceğini ve görev kapsamında alçak Dünya yörüngesine 29 Starlink uydusunun fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Böylece şirket, yeniden kullanılabilir roket teknolojisindeki yüksek uçuş sayısını bir kez daha artırmayı hedefliyor.

Falcon 9 parçası 18 ay uzayda sürüklendi, Ay'a çarparak görevini tamamladı

Görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde yol almaya devam eden Falcon 9 roketinin üst aşaması, Ay'a uzanıp geri dönen uzun bir yörüngede yaklaşık 18 ay boyunca sürüklendi. Bu süreçte Dünya, Ay ve Güneş'in zayıf kütle çekim etkileri ile Güneş ışığının oluşturduğu küçük itiş kuvvetleri, roket parçasının yörüngesini kademeli olarak değiştirerek Ay'a yönelmesine neden oldu.

Roket parçasını takip eden gökbilimciler, söz konusu kuvvetlerin enkazı her geçen gün daha yüksek bir hızla Ay'a doğru taşıdığını belirledi.

Çarşamba günü gerçekleşen çarpışma, dünyanın birçok bölgesinde gündüz saatlerine denk geldi. Bu nedenle oluşan kısa süreli parlama, teleskoplarla dahi gözlemlenmesi oldukça güç olan zayıf bir ışık olarak kaydedildi.