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SpaceX, Starship roketinin fırlatılmasını erteledi

ABD'nin Teksas eyaletindeki fırlatma üssünde test uçuşları tamamlanan ve bugün fırlatılması planlanan SpaceX Starship roketinin fırlatılması ertelendi.

Haber Merkezi
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SpaceX , şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship'in fırlatılmasını erteledi.

Elon Musk'ın özel roket şirketi, fırlatmayı geri çekmesine neden olan bir basınç sorunu yaşadığını söyledi. 

Şirketin şimdi yeniden lansmana çıkabilmesi için en az 48 saat beklemesi gerekecek. 

İkinci bir denem için henüz tarih verilmedi.

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