SpaceX, Starship'in 13. test uçuşunu tamamladı

SpaceX'in yaklaşık 122 metre yüksekliğindeki Starship roket sistemi, 13. test görevi kapsamında Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıldı.

Görev sırasında şirketin yeni nesil 20 Starlink V3 uydusu kısa süreliğine yörünge altı uzaya taşındı.

Uydular, SpaceX'in yaklaşık 10 bin uydudan oluşan mevcut Starlink ağıyla bağlantı kurduktan sonra planlandığı şekilde Dünya atmosferine girerek yandı.

Isı kalkanında iyileşme dikkat çekti

Yaklaşık bir saat süren test görevi, Starship'in atmosfere yeniden giriş yapmasının ardından Hint Okyanusu'na kontrollü iniş gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

SpaceX, roketin ısı kalkanında önceki test uçuşlarına kıyasla daha az hasar oluştuğunu belirtti.

Starship'in yeniden giriş sonrası motorlarını ateşleyerek dik konuma geçmesi ise gelecekte Teksas'a kara inişi yapılmasına yönelik planlanan yöntemin bir simülasyonu olarak değerlendirildi.

Super Heavy planlanan inişi yapamadı

Starship'in ilk kademe güçlendiricisi olan Super Heavy, dönüş sırasında hedeflenen yumuşak inişi gerçekleştiremedi.

Yaklaşık 26 bin 400 kilometre hıza ulaşan güçlendiricide beş motor yeniden ateşlenemeyince araç Meksika Körfezi'ne beklenenden daha yüksek hızla çarptı.

SpaceX Sözcüsü Dan Huot, hedeflerinin daha yumuşak bir iniş olduğunu ancak güçlendiricinin suya hâlâ yüksek hızla ulaştığını söyledi.

Starlink ağı büyüyor

Görevde kullanılan yeni Starship versiyonu, SpaceX'in Starlink uydu ağını genişletme hedefinin yanı sıra NASA'nın 2028 yılına kadar Ay'a insan taşıma programı açısından da önem taşıyor.

Şirket, 2026 sonuna kadar Starship ile Starlink V3 uydularını düzenli olarak fırlatmayı hedefliyor.

Yeni nesil uydular sayesinde standart cep telefonlarının, mobil kapsamanın bulunmadığı bölgelerde doğrudan uydu bağlantısı kurabilmesi amaçlanıyor.