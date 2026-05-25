SpaceX’in geleceğini şekillendirecek dev roket fırlatıldı

Deniz GÜLDAĞ

Şirketin kurucusu Elon Musk tarafından büyük önem verilen Starship programı, son yıllarda maliyetli ve zorlu bir geliştirme sürecinden geçti. Test uçuşları sırasında çeşitli teknik sorunlarla karşılaşan SpaceX, buna rağmen projeye yatırımlarını sürdürdü.

Starship, yalnızca uzay taşımacılığı için değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli ticari hedefleri açısından da kritik bir rol oynuyor.

Roketin gelecekte Starlink uydularını taşıması, yapay zeka destekli yeni nesil uydu ağlarının kurulmasına katkı sağlaması ve Musk’ın Mars'ı keşetme hedeflerini desteklemesi planlanıyor.

Şirketin çarşamba günü yatırımcılara sunduğu bilgilere göre SpaceX, geçtiğimiz yıllar içinde Starship programına yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yaptı.

Öte yandan Starship, SpaceX’in bu sene içinde gerçekleştimeyi planladığı halka arz sürecinin de merkezinde yer alıyor. Şirketin olası halka arz değerlemesinin 1,5 trilyon doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor.