SpaceX’in Starship roketi motor arızası nedeniyle okyanusa iniş yaptı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in dün Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan Starship roketi, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuşta Dünya yörüngesine ulaşmayı başararak 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Ancak Starhip'in 10 saat sürmesi beklenen görevinin motor arızası nedeniyle planlanandan 7 saat önce sona ermesine karar verildi.

Dev roket, fırlatma işleminden 3 saat 8 dakika sonra Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

İlk kez Dünya yörüngesine ulaşmasıyla kritik eşik aşıldı

Geliştirme süreci yaklaşık 10 yıldır devam eden ve şirkete maliyeti 15 milyar doları aşan Starship'in 2023'ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. 14'üncü test uçuşunda başarılan "yörüngeye ulaşma" hedefi, uzaya yük taşıma amacıyla tasarlanan yeni roketler için kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Motor arızası ve görevin erken sonlandırılması kararına rağmen Starship'in 14'üncü test uçuşunda önemli kilometre taşlarına ulaşıldı.

Elon Musk, nihai olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatarak uzay endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş bir taşıma hızına ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. SpaceX, Starship'i "dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı" olarak nitelendiriyor.