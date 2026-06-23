SpaceX’ten Reflection AI ile 6,3 milyar dolarlık veri merkezi anlaşması

Deniz Güldağ

Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, açık kaynaklı yapay zeka modelleri geliştiren Reflection AI ile 6,3 milyar dolarlık bir veri merkezi kapasitesi anlaşmasına imza attı.

Yaklaşık 25 milyar dolar değerlemeye sahip olan Reflection AI, geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla SpaceX'in veri merkezi altyapısından yararlanacak. Anlaşma kapsamında şirket, ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kapasitesini SpaceX'ten kiralayacak.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre anlaşma, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve 2029 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu süre boyunca Reflection AI'ın SpaceX'e aylık 150 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.

Anlaşmanın planlandığı şekilde tamamlanması halinde, SpaceX'in elde edeceği toplam gelir yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaşacak.

Pazartesi günü SpaceX hisseleri sert değer kaybederek geçen hafta ulaştığı rekor seviyesi olan 201,80 doların yüzde 16 altına düşerek 154,60 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş, şirketin 10 gün önce halka arz olmasından beri hisselerin şimdiye kadarki en büyük günlük değer kaybına işaret ediyor.