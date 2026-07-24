Spor Toto istedi, SEO ve dijital yazılım sitesi Semrush Türkiye engellendi!

Türkiye’deki Semrush kullanıcıları, 23 Temmuz’u 24 Temmuz’a bağlayan saatlerde platforma erişmeye çalışırken sertifika uyuşmazlığı, bağlantının sıfırlanması ve HSTS güvenlik uyarılarıyla karşılaşmaya başladı.

İlk aşamada sorunun tarayıcı, DNS, modem veya Semrush’ın SSL sertifikasından kaynaklandığı düşünüldü. Ancak BTK’nın resmî site sorgulama ekranında yapılan kontrol, tr.semrush.com alt alan adı hakkında erişim engeli kararı bulunduğunu ortaya çıkardı.

tr.semrush.com neden açılmıyor?

guvenrehberi.com'da yer alan bilgilere göre, BTK Site Bilgileri Sorgu Sayfası’nda yer alan bilgiye göre tr.semrush.com, 21 Temmuz 2026 tarihli ve 75790776-050.06/751 sayılı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kararıyla erişime engellendi.

Sorgu ekranında şu ifade yer alıyor:

tr.semrush.com, 21/07/2026 tarihli ve 75790776-050.06/751 sayılı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kararıyla erişime engellenmiştir.

Bu kayıt, yaşanan erişim probleminin kullanıcıların bilgisayarlarından veya internet ayarlarından değil, alan adına uygulanan erişim engelinden kaynaklandığını gösteriyor.

Kararın tam olarak hangi içerik, sayfa veya gerekçeyle alındığı ise BTK sorgu ekranındaki bilgilerden anlaşılamıyor.

Kullanıcılar hangi hatalarla karşılaşıyor?

Türkiye’den tr.semrush.com adresine bağlanmaya çalışan kullanıcılarda farklı tarayıcılarda birden fazla hata görülebiliyor.

Chrome kullanıcıları başlangıçta şu hatayla karşılaşabiliyor:

NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

Sertifika ayrıntıları incelendiğinde, tr.semrush.com alan adına ait olması gereken sertifika yerine *.btk.gov.tr adına ait sertifikanın sunulduğu görülüyor.

Bu durumda tarayıcı, ziyaret edilmeye çalışılan alan adı ile sunulan SSL sertifikasının alan adının uyuşmadığını tespit ederek bağlantıyı durduruyor.

Bazı bağlantı denemelerinde ise şu hata görülüyor:

ERR_CONNECTION_RESET

Bu mesaj, kurulmaya çalışılan bağlantının ağ üzerinde sıfırlandığını veya kesildiğini ifade ediyor.

Firefox kullanıcılarında ise HSTS nedeniyle güvenlik uyarısının aşılamadığı görülüyor. Tarayıcı, alan adının HTTP Strict Transport Security kullandığını belirterek kullanıcının sertifika hatasını görmezden gelip siteye devam etmesine izin vermiyor.

Bu güvenlik davranışı, kullanıcıların yanlış veya eşleşmeyen bir sertifika üzerinden şifre, e-posta adresi ya da ödeme bilgisi göndermesini önlemeyi amaçlıyor.

Semrush.com neden tr.semrush.com adresine yönlendiriyor?

Türkiye’den semrush.com veya www.semrush.com adresine giren bazı kullanıcılar, tarayıcı dili, hesap dili, coğrafi konum veya daha önce kaydedilmiş site tercihleri nedeniyle otomatik olarak tr.semrush.com adresine yönlendiriliyor.

Bu nedenle ana alan adına erişim sağlanabilse bile kullanıcı, erişim engeli bulunan Türkçe alt alan adına yönlendirildiği anda platforma ulaşamıyor.

Başka bir ifadeyle erişim engeli teknik olarak tr.semrush.com alt alan adına uygulanmış görünse de otomatik yönlendirme nedeniyle Türkiye’deki Semrush kullanıcılarının platformun tamamına erişimi fiilen aksayabiliyor.

Semrush nedir?

Semrush; SEO, anahtar kelime araştırması, teknik site denetimi, rakip analizi, ücretli reklam araştırması, içerik pazarlaması, sosyal medya ve yapay zekâ arama görünürlüğü gibi alanlarda kullanılan dijital pazarlama platformlarından biri.

Şirket, platformunu markaların SEO, yapay zekâ destekli arama, içerik ve ücretli medya performansını analiz edip geliştirebildiği bir görünürlük yönetim sistemi olarak tanımlıyor.

Semrush özellikle şu amaçlarla kullanılıyor:

Anahtar kelime araştırması

Rakiplerin organik görünürlüğünün incelenmesi

Backlink analizi

Teknik SEO denetimi

Sıralama takibi

Google Ads ve reklam araştırması

İçerik performansı analizi

Yapay zekâ arama sonuçlarında marka görünürlüğünün ölçülmesi

Bu nedenle yaşanan erişim problemi SEO uzmanlarını, dijital pazarlama ajanslarını, e-ticaret ekiplerini, içerik yöneticilerini ve kurumsal aboneleri de doğrudan etkiliyor.