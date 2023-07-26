Spotify, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Spotify, 2023 ikinci çeyrek gelirleri açıkladı. Dijital müzik platformu, 30 Haziran itibarıyla 220 milyon Premium aboneye ulaşırken, Spotify’ı aktif kullananların sayısı 550 milyonu geçti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Premium abone sayısında yüzde 27, aktif kullanıcı sayısında da yüzde 17 artış oldu.

Spotify üzerinden müzik dinleyenlerin sayısı artarken, elde edilen gelir azaldı. Spotify’ın şu anda kullanıcı başına ortalama geliri; 4.72 dolar. Geçen yıla kıyasla çok az bir düşüş (4.79 dolar) söz konusu. Ancak, şirket 333 milyon dolar net zarar kaydetti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 138.5 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Spotify, geçtiğimiz günlerde Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı. Amerika’nın ardından Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelerde Spotify Premium üyelik fiyatı arttı. 24 Temmuz itibarıyla yapılan zamla Spotify fiyatı 40 TL’den başlıyor.