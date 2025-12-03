Spotify Özet nasıl bakılır, 2025 Spotify Wrapped görme

Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformu Spotify, merakla beklenen 2025 özetlerini resmi olarak herkese açtı.

Dört bir yandan milyonlarca kullanıcı özetleri beklerken, bugün itibariyle küresel olarak herkes Spotify özetlerine erişebiliyor. Peki 2025 Spotify Wrapped özetlerine nasıl bakılır? İşte adım adım özetleri görüntüleme; en çok hangi şarkıcı ve şarkıyı dinlediğinizi görün.

SPOTİFY ÖZETİNE BAKMA 2025

Kullanıcılar, kişisel dinleme özetlerini görmek için Spotify uygulamasını açarak ana ekrandaki “Wrapped” butonuna tıklayabiliyor. Ayrıca spotify.com/wrapped adresinden de erişim mümkün. Wrapped, Instagram hikâyesi tarzında bir slayt gösterisiyle en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, türleri ve podcast’leri sunuyor.

Yeni Özellikler

Spotify bu yıl Wrapped deneyimine birkaç yenilik ekledi:

Dinleme Yaşı: Kullanıcıların müzik zevklerini kendi yaş gruplarıyla karşılaştırıyor.

En İyi Sanatçı Sprinti: Yıl boyunca en çok dinlenen beş sanatçının aylara göre değişimini görselleştiriyor.

Dinleme Arşivi: Yapay zekâ destekli bu özellik, en unutulmaz dinleme günlerini kişiselleştirilmiş raporlarla özetliyor.

SPOTIFY WRAPPED NE ZAMAN HESAPLANIYOR?

Spotify, Wrapped verilerini 1 Ocak – Kasım ortası arasındaki dinleme alışkanlıklarına göre oluşturuyor. Bu nedenle yıl sonuna doğru dinlenen şarkılar ve tatil müzikleri listelere dahil edilmiyor.