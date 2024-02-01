Spotify Premium ücretlerine zam geldi
Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, premium üyelik paketlerine zam yaptı.
Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcıları için 2024’ün ilk fiyat artışını yaptı.
1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Spotify abonelik fiyatları ciddi oranda zamlandı.
Yüzde 50 zam geldi
En ucuz paketin fiyatı 32,99 TL olurken, abonelik fiyatı %50 oranında zamlandı.
Spotify ücreti ne kadar oldu diye merak edenler için lise şöyle:
Yeni fiyatlar, Spotify'ın resmi internet sitesinde yer aldı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 32,99 TL'ye, bireysel üyelikler ise 59,99 TL'ye yükseldi.