Spotify Premium ücretlerine zam geldi

Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcıları için 2024’ün ilk fiyat artışını yaptı.

1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Spotify abonelik fiyatları ciddi oranda zamlandı.

Yüzde 50 zam geldi

En ucuz paketin fiyatı 32,99 TL olurken, abonelik fiyatı %50 oranında zamlandı.

Spotify ücreti ne kadar oldu diye merak edenler için lise şöyle:

Yeni fiyatlar, Spotify'ın resmi internet sitesinde yer aldı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 32,99​ TL'ye, bireysel üyelikler ise 59,99 TL'ye yükseldi.