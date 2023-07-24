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Spotify, ücretlerinde fiyat artışına gitti

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlarında artışa giden Spotify, şimdi de Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Yapılan zamlarla birlikte tüm paketlerde fiyat artışı yüzde 30’un üzerinde gerçekleşti. 

Zam sonrası yeni Spotify abonelik ücretleri

Zamlar sonrasında Spotify Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL’den 39,99 TL’ye; Duo paketi: 39,99 TL’ten 54,99 TL’ye; Aile paketi 49,99 TL’den 64,99 TL’ye ve son olarak Öğrenci paketi 14,99 TL’den 21,99 TL’ye yükseldi.

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