Spotify, ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlamalar uygulayacak
Müzik dinleme platformu Spotify'da, Premium abonesi olmayan dinleyicilerin artık daha fazla sınırlamayla karşı karşıya olacağı bildirildi.
Spotify’ı ücretsiz kullanan kişiler, yakında şarkı tekrarlama, geri sarma, istenilen şarkıyı açma, çalma listesi sıralamalarını özelleştirme gibi işlevlere erişemeyecek.
Musically’nin bildirdiğine göre, bu özellikleri artık yalnızca Premium aboneler kullanabilecek. Uygulamanın dinleyicilere, platform içi bildirimle iletileceği aktarıldı.
Söz konusu temel özelliklerin kaldırılması ilk aşamada Hindistan’da olacak. Bu uygulamanın yakın zamanda Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor.