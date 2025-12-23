Spotify’da büyük veri krizi: 86 milyon müzik dosyasının çalındığı iddia edildi

Aktivist grubu Anna's Archive, Spotify'dan 86 milyon ses dosyası ve sanatçı ile albüm isimleri gibi 256 milyon satırlık meta veriyi çaldığını öne sürdü.

Şirketten yapılan açıklamada soruşturma sonucunda üçüncü bir tarafın herkese açık meta verileri kazıdığı ve yasa dışı bazı yöntemlere başvurarak bazı ses dosyalarına eriştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Spotify yetkilileri, platformda 100 milyondan fazla parça bulunduğunu hatırlatarak söz konusu verilerin tüm kataloğu kapsamadığını teyit etti.

"Yasa dışı faaliyetlere karışan hesaplar tespit edilerek kapatıldı"

Merkezi Stockholm'de bulunan ve dünya genelinde 700 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Spotify, platformda yasa dışı faaliyetlere karışan hesapların tespit edilerek kapatıldığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, aktivist grubun açıklamalarının ardından telif karşıtı saldırılara karşı yeni güvenlik önlemleri alındığını ve şüpheli aktiviteleri yakından izlediklerini duyurdu.

Müzik için “koruma arşivi” savunması ve kapsam iddiası

Anna's Archive ise blogunda müzik için bir "koruma arşivi" oluşturmak istediklerini savundu. Grup elde ettiklerini iddia ettikleri ses dosyalarının Spotify kullanıcılarının dinlediği müziklerin yüzde 99.6'sını temsil ettiğini ileri sürdü.

Dosyaların, büyük veri paylaşımı için kullanılan torrent sistemleri aracılığıyla dağıtılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada müzik mirasının doğal afetler, savaşlar, bütçe kesintileri ve diğer felaketlere karşı korunacağı öne sürüldü.

Müzik endüstrisinde AI alarmı

Besteci ve sanatçı hakları savunucusu Ed Newton-Rex ise söz konusu müziklerin büyük olasılıkla yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılacağını söyledi.

Anna's Archive sitesinde, korsan kitap arşivi LibGen'e de atıflar yer alıyor. LibGen'in, Meta tarafından yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldığı iddia edilmişti.